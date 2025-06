La Beauce tire largement son «épingle du jeu» des investissements gouvernementaux

«La Beauce tire largement son épingle du jeu dans les récents investissements gouvernementaux. L’agrandissement de l’urgence à l’Hôpital de Saint-Georges et l’obtention des Jeux du Québec en sont des exemples probants.»

Voilà deux éléments de réalisation, mis en lumière par le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, qui a dressé aujourd'hui, auprès des représentants de la presse régionale, le bilan des six premiers mois de l’année dans la circonscription.

À son avis, la construction du complexe multisport et l'aménagement des nouveaux plateaux sportifs dans la cité étudiante, financés par le gouvernement du Québec, ont été «la clé» pour la venue des Jeux du Québec à Saint-Georges à l'été 2027.

De même, malgré les contraintes imposées dans les dépenses en santé, il a réussi à maintenir le projet d'agrandissement et de réaménagement de l’urgence de l’Hôpital de Saint-Georges, dont les travaux sont en cours depuis ce printemps. Les nouvelles installations devraient être opérationnelles d’ici la fin de l’année, a promis le député.

En tout début d'année de cette session parlementaire «très chargée», l'élu a mis en place la Cellule économique Beauce-États-Unis, pour aider et appuyer les entreprises dans la guerre tarifaire entreprise par le président Donald Trump. Alors que le nouveau premier ministre, Mark Carney, essaie d'en arriver à une entente avec nos voisins du Sud, le député demande toujours au gouvernement fédéral de rembourser les contre-tarifs aux entreprises de la Beauce.

Essence et autoroute

Premier élu dans la région à soulever l’absence de compétition sur la vente de l’essence à Saint-Georges, le député de Beauce-Sud a mené de front la bataille pour faire adopter la loi 69, abolissant le prix plancher de l’essence au Québec, qui est entrée en vigueur au début du mois.

Si les effets de la nouvelle législation se sont fait ressentir positivement pour les consommateurs dans des régions comme la Capitale-Nationale et l'Outaouais, le prix n'a pas bougé à la baisse dans le chef-lieu de la Beauce. «Ce n'est pas moi qui va changer le prix sur une affiche, mais je peux essayer de créer l'environnement pour qu'il y ait plus de compétition [...] La balle est dans le camp des opérateurs, des bannières et du bureau fédéral de la concurrence qui lui va surveiller ce qui se passe aussi à travers le Québec [...] De toute façon, ils (les opérateurs) sont pénalisés par la fuite commerciale qu’ils provoquent eux-mêmes», a fait remarquer Samuel Poulin, qui n'entend pas lâcher prise.

Une autre pierre d'achoppement dans la circonscription est celui du projet de prolongement de l’autoroute 73 à Saint-Georges.

La résistance se fait encore sentir de la part de l'UPA régionale, et des propriétaires des terrains qui seront touchés par le tracé de 7,5 km, malgré le dépôt du volumineux rapport d'étude d’impact, rendu public le 5 juin, qui expose en détail l’argumentaire dans le choix du tracé retenu, et des solutions sur les plans agricole et environnemental.

«Pour l'instant, on attend de voir sur quoi ils s'opposent [...] Encore là, ça crée des délais, ça va allonger le processus, on ne peut rien présenter de final à (ministère de) l'environnement [...] Nous on juge que c'est le tracé avec le moindre impact. Il faut la lire l'étude, elle est costaude, elle est importante», a dit M. Poulin qui est très conscient que c'est un jeu de négociations qui va se poursuivre.

Questionné à savoir si à un certain moment donné, le gouvernement du Québec ne s'en remettra pas aux tribunaux pour faire imposer le tracé, comme cela avait été le cas voilà plus d'une dizaine d'années pour relier Beauceville à Saint-Georges, «c'est ce qu'on souhaite éviter», a conclu le député.

Par ailleurs, voici quelques autres faits saillants du bilan:

- Acquisition de l’emplacement pour l’ouverture de la maison de répit Gilles-Carle à Saint-Georges, et ce, dès l’automne prochain.

- Inauguration du nouveau CPE à Notre-Dame-des-Pins (59 nouvelles places), CPE à Saint-Benjamin (12 nouvelles places) et lancement des travaux à Saint-Prosper (52 nouvelles places, dont l’inauguration est à venir cet automne).

- Annonce de la première étude d’opportunités dès l’automne analysant les corridors pour un second pont à Saint-Georges. Mandat pour la firme cet automne.

- Lancement de nombreux chantiers routiers : Route 271 à Saint-Benoît, rang 6 à Saint-Honoré, rang Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Aurélie, route Maheux à Saint-Martin, notamment.

- Aide pour le soutien à la sauvegarde des épiceries dans les villages : Saint-Ludger, Saint-Côme, Saint-Éphrem, et Saint-Honoré.

- Confirmation de l’emplacement pour la nouvelle tour cellulaire en Beauce à Saint-Benjamin.

- Ajout de sept appartements abordables au centre-ville de Saint-Georges.

- Travailler à augmenter l’offre de la SAQ sur le territoire. Une nouvelle agence est à venir dans le secteur est de Saint-Georges et bientôt à Saint-Honoré et Saint-Éphrem. Des actions se poursuivent pour le secteur ouest.

- Investissements dans les projets: travaux au Cégep Beauce-Appalaches, inauguration de la cour de l’école primaire à Saint-Honoré, mise en place du circuit pédestre à Saint-Benjamin, du Café du Mille-Lieux à Saint-Georges et de la bibliothèque municipale temporaire à Sainte-Aurélie.

- Support financier pour le Festival d’été de Saint-Georges, le Solstice, le Festival beauceron de l’Érable, l’Expo agricole de Beauce et Nashville en Beauce.