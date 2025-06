Frampton: un seul mandat pour le maire Jean Audet

Le maire de la Municipalité de Frampton, Jean Audet, ne sollicitera pas de 2e mandat à la tête de la localité, lors des élections du 2 novembre prochain.

«Le temps est venu pour moi de céder ma place pour profiter pleinement de la retraite» a-t-il annoncé aux membres du conseil municipal, lors de la séance du lundi 16 juin.

«J’ai toujours porté ce privilège [de représenter les gens de Frampton] avec fierté et je l’ai toujours fait dans le but d’être à la hauteur de leurs attentes. Ce fut un défi emballant et stimulant à la fois où j’ai pu mettre à profit mon réseau de contacts et mon expérience dans les affaires publiques», a-t-il signifié.

Il a fait le bilan de ses quatre années comme premier magistrat. Dès son arrivée, la fermeture du Foyer de Frampton a été évitée; aussi, avec la collaboration du Comité de développement, le dépanneur et la quincaillerie, qui avaient cessé leurs activités, ont été relancés.

De même, après une réévaluation, le projet de traitement des eaux usées a été écarté, une économie de plus de 2 M $ pour les contribuables.

Il ajoute à ses réalisations la construction d’un centre de la petite enfance, avec un investissement de 2,5 M$, du gouvernement du Québec.

Enfin, il annonce que le problème de couverture cellulaire sur le territoire de la municipalité devrait aussi être finalement résolu au cours des prochaines semaines.

«J’ai toujours eu Frampton tatoué sur le cœur, je quitte avec le sentiment du devoir accompli. Je resterai profondément reconnaissant pour le soutien de tous ceux et celles qui ont été à mes côtés out au cours de cette aventure. Je garde de très bons souvenirs de ces quelques années au service de ma communauté», a conclu Jean Audet.

Signalons que le 2 mai dernier, la conseillère municipale, Gina Cloutier, a annoncé qu'elle se lançait dans la course à la mairie de Frampton.