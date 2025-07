Brigitte Busque annonce sa candidature comme conseillère à Saint-Georges

Brigitte Busque, citoyenne du quartier numéro 1 à Saint-Georges, a annoncé son intention de briguer le poste de conseillère municipale lors des élections prévues le 2 novembre prochain.

Elle explique avoir eu la piqûre pour la politique municipale lors de son implication dans le dossier de l’installation du service d’égout et d’aqueduc dans son quartier en 2022 et 2023.

« J’ai aimé le contact avec les gens et réalisé que c’est au niveau municipal que les élus peuvent avoir le plus d’impact pour résoudre les problèmes les plus près des gens », affirme-t-elle.

Se présentant à titre d’indépendante, Brigitte Busque insiste sur son intention de travailler en collaboration avec l’ensemble des élus qui seront choisis par les contribuables. « Je suis une fille de consensus et une rassembleuse qui aime travailler en équipe », ajoute-t-elle.

Brigitte Busque compte plus de 35 ans d’expérience dans le domaine bancaire, dont 24 ans à la Banque Royale à Saint-Georges et à Québec. Elle souligne avoir développé des compétences en relations avec la clientèle, en direction d’équipes, en gestion de budgets et en lecture des états financiers, des atouts qu’elle juge pertinents pour la gestion municipale.

Elle s’est impliquée dans plusieurs organismes locaux, mentionnant notamment le Tour de Beauce, le Bercail, le Conseil économique de Beauce (CEB), la Chambre de commerce de Saint-Georges et le comité de candidature des Jeux du Québec 2027.

À l’échelle régionale, elle siège depuis 2015 au conseil d’administration du CISSS de Chaudière-Appalaches, dont elle assume la présidence. Au niveau provincial, elle a également siégé au conseil d’administration de la Fédération des chambres de commerce du Québec.

Plusieurs reconnaissances

Ses nombreuses implications lui ont valu plusieurs distinctions : la Médaille du Député de l’Assemblée nationale en 2024, le prix Citoyen du monde de la Banque Royale en 2021, le prix Implication sociale et communautaire au Gala de l’Entreprise beauceronne en 2014, ainsi que l’Ordre du mérite de Saint-Georges en 2008.

Brigitte Busque estime que l’ensemble de ses expériences professionnelles et de ses implications socio-économiques la prépare bien à servir les contribuables de son quartier et l’ensemble de la ville de Saint-Georges.