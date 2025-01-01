Saint-Georges: Jean Perron retire sa candidature, Jérôme Gendreau élu par acclamation

Revirement dans la course municipale à Saint-Georges : le conseiller sortant du district 3, Jean Perron, a annoncé son retrait, laissant le champ libre à Jérôme Gendreau, désormais élu par acclamation.

Jean Perron, en poste depuis plus de trois décennies, a officialisé sa décision ce jeudi 9 octobre, à la veille de l’impression des bulletins de vote. « J’avais dit que si j’avais de la compétition, je me retirerais. J’avais fait part de mon intention à la présidente d’élections, à la vice-présidente, à la direction générale et à plusieurs amis. J’ai 69 ans, j’ai passé plus de la moitié de ma vie dans des conseils d’administration. Je pense que j’ai fait ma part », a-t-il confié à EnBeauce.com.

Il explique avoir voulu éviter des coûts inutiles pour la Ville : « En théorie, j’étais pour donner ma démission lundi prochain. Mais j’ai dit à la présidente : appelle-moi aussitôt que tu dois imprimer les bulletins. J’ai reçu l’appel hier à 16 h. Ce matin, je suis allé donner ma démission. »

Une carrière marquée par les transformations

Arrivé en politique municipale en 1994, Jean Perron a été témoin de nombreuses évolutions à Saint-Georges, notamment la fusion des municipalités et la croissance des infrastructures. Il évoque avec nostalgie l’esprit des premiers mandats : « De 1994 à 2009, les gens étaient là pour travailler pour la Ville. Il y avait une vraie synergie. »

Il note toutefois un changement de ton au fil des années : « De 2013 à 2025, des jeunes sont arrivés avec une nouvelle énergie. Ils veulent, ils veulent, puis ils font payer les autres. Moi, je n’ai pas été élevé de même. »

S’il garde des réserves sur certains choix d’investissement, il tient à souligner le professionnalisme des élus rencontrés en cours de route. « Les trois maires que j’ai eus ont été d’excellents maires. Mais ce sont les conseils qui décident. Je disais toujours : ça prend cinq votes, tu as la majorité, tu fais ce que tu veux. »

Une transition déjà amorcée

Le retrait de Jean Perron ouvre la voie à une nouvelle génération. Jérôme Gendreau, seul candidat restant dans le district 3, accède ainsi automatiquement au poste de conseiller. Sur ses réseaux sociaux, il a exprimé sa joie : « Et voilà ! C’est un rêve qui se réalise ! Je ferai mon entrée au conseil de Ville de Saint-Georges en novembre ! » Il a aussi salué le parcours de son prédécesseur : « Je tiens à le féliciter pour ses 31 années d’implication en politique municipale, ce qui est très honorable. »

Âgé de 69 ans, Jean Perron quitte la scène municipale avec le sentiment du devoir accompli. « J’ai même pas vu vieillir mes enfants. Je veux maintenant penser à moi. J’ai fait ma part », conclut-il.