Scrutin du 2 novembre
Municipales 2025: assurez-vous de votre inscription à la liste électorale
La grève à Postes Canada perturbe la distribution des avis d’inscription à la liste électorale pour le scrutin du 2 novembre prochain, que les villes, municipalités et villages transmettent habituellement par la poste.
Avec l'appui de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, les administrations municipales ont été autorisées à utiliser tous les moyens jugés nécessaires pour acheminer cette documentation aux électrices et aux électeurs de leur territoire.
La documentation que vous recevrez, ou que vous avez peut-être déjà reçu, comptera votre nom et adresse de domicile, le numéro de quartier ou district où vous résidez. On y retrouvera également les dates pour s'adresser à la Commission de révision de la liste électorale, la date du vote par anticipation (avec l'adresse du lieu pour voter) ainsi que les lieux pour voter le jour du scrutin du 2 novembre.
Selon Élections Québec, la plupart des électrices et des électeurs sont bien inscrits sur la liste électorale à l’adresse de leur domicile et n’ont aucune démarche à faire.
Quand même, vous pouvez vérifier votre inscription à la liste électorale provinciale en cliquant ici. Si vous êtes inscrite ou inscrit sur cette liste, vous l’êtes probablement aussi sur la liste de votre municipalité, sauf si vous avez demandé de ne pas l’être.
Dans tous les cas, il est recommandé de communiquer avec votre municipalité si vous tenez à valider votre inscription ou pour toute demande d'information concernant le processus électoral.
Signalons que le vote par anticipation se tiendra une semaine avant le scrutin du 2 novembre, soit le dimanche 26 octobre.
Les élections dans la région
Voici un relevé exhaustif et à jour, préparé par l'équipe de rédaction d'EnBeauce.com, de tous les postes qui sont en élection dans les MRC de Beauce-Centre, de Beauce-Sartigan, de La Nouvelle-Beauce, et des Etchemins.
MRC Beauce-Centre
BEAUCEVILLE
Maire: Martin Charron /Patrick Mathieu (sortant District 5)
District 3: Samuel Boutin / Sandra Fortin
SAINT-ALFRED
Maire: Marie-Josée Therrien (sortante) / Jean-Pierre Veilleux (sortant poste 6)
Poste 1: Marie-Ève Leblanc / Jacques Roy (sortant) / Sébastien Sévigny
Poste 2: Luc Poulin /T ommy Roy
Poste 4: Nancy Bolduc / Joanne Dussault
Poste 5: Éric Poulin / Chantal Rodrigue (sortante)
Poste 6: Chantale Couture (sortante poste 3) / Gilles Millaire
SAINT-FRÉDÉRIC
Maire: Jacques Berthiaume (sortant Poste 1)/Anne-Marie Lachance
SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE
District 2: Samuel Doyon (sortant) / Sylvain Gilbert / Élise Maheu
District 3: Michel Doyon (sortant) / HélèneSt-Hilaire
District 4: Éric Blanchette-Ouellet (sortant) / Pierrot Lagueux
SAINT-JOSEPH-DES-ÉRABLES
Maire: Marc Lessard (sortant Poste 4) / Christian Roy (sortant Poste 3)
SAINT-ODILON-DE-CRANBOURNE
Poste 4: Éric Morency (sortant poste 6) / Peggy Poulin Nolet
Poste 5: Cynthia Bolduc / Michel Pigeon (sortant)
Poste 6: Maryse Baillargeon (sortante poste 4) / Jessica Grenon
SAINT-SÉVERIN
Poste 4: Édith Faucher / Patricia Labbé (sortante poste 1)
TRING-JONCTION
Siège 1:Véronique Lessard / Marco Roy (sortant)
Siège 4: Jean-François Lessard / Gaëtan Vachon
Siège 5: Mario Mathieu (sortant) / Audrey Turmel
Siège 6: Mireille Lessard (sortante) / Marc Paré (sortant siège 3)
MRC Beauce-Sartigan
LA GUADELOUPE
Poste 6: Alain Grandbois / Mélanie Poulin
SAINT-BENOÎT-LABRE
Poste 3: Louis-David Bonin (sortant) / Peggy Vignola
Poste 6: Marie-Josée Breault / Patricia Maltais / Mélanie Raymond (sortante)
SAINT-CÔME--LINIÈRE
Poste 2: Simon Létourneau / Bianca Perreault
Poste 3: Fernand Caouette / Pascal Poulin
Poste 4: Alain Dumas / Steven Lebel / Daniel Poulin
Poste 5: Alain Bouchard / Sylvie Bruneau
SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE
Maire: Christian Bégin / Carole Lachance / Jean-Philippe Mercier /Danny Ouellet / Pierre Poulin
Poste 1: Laurent Bisson / Daniel Tanguay
Poste 2: Tony Bolduc / José Lachance (Marie Lou) / Luc Lachance / Alain Mercier
Poste 3: Cathy Bisson (sortante) / Jonathan Nadeau / Eric Mercier
Poste 4: Claude Lachance (sortant) / Marie-Eve Nadeau
Poste 5: Alain Nadeau (sortant) / Pascal Lachance / Richard Quirion
Poste 6: Michel Nadeau (Pinceau) / Rémi Tanguay (sortant)
SAINT-GEORGES
Maire: Manon Bougie (sortante district 5) / Sylvio Veilleux
District 1: Brigitte Busque / Marcel Lachance
District 6: Jean-Pierre Fortier (sortant) / Samuel Giguère
SAINT-MARTIN
Maire: Jean-François Grenier / Yvan Paré (sortant)
Poste 1: Tommy Paquet / René Rancourt (sortant)
Poste 3: Rudy Lamontagne / Robert Lessard (sortant)
Poste 5: Philip Longchamps/ Nancy Maheux
Poste 6: David Cloutier | Milisa Pépin (sortante)
SAINT-PHILIBERT
Comme aucune candidature n'a été déposée pour le poste de maire et de conseiller au siège 1, la municipalité dispose d'un délai maximal de quatre mois pour déclencher une élection complémentaire.
SAINT-RENÉ
Maire: Berthier Grondin | Sylvain Veilleux (sortant)
Conseiller Poste 2: Steve Gagné (sortant) / Karine Veilleux
MRC de La Nouvelle-Beauce
FRAMPTON
Poste 3: Linda Chabot / Audrey Lambert
SAINTS-ANGES
Siège 3: Rémi Lambert / Nathalie Mercier (sortante siège 2)
Siège 5: Pierre Drouin / Roger Drouin (sortant siège 3)
SAINTE-HÉNÉDINE
Maire: Marc-Antoine Cyr / Benoît Roy
Siège 2: Manuel Deblois / Christian Roy (sortant siège 1)
SAINT-ISIDORE
Maire: Cindy Côté (sortante district 1)/ Réal Turgeon (sortant)
District 1: Roger Dion / Roland Rodrigue
District 2: Daniel Blais (sortant) / Diane Rhéaume (sortante district 5)
District 4: Marie-Claude Allen (sortante) / André Dahl
District 6: Mathieu Laliberté / Dannie Larose
SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON
Maire: Olivier Dumais (sortant) / Charles Fecteau
SAINTE-MARIE-DE-BEAUCE
Maire: Marco Côté (sortant district 4) / Luce Lacroix (sortante district 1)
District 1: Liliana Arcila / Clémence Faucher
District 2: Nicolas Desrochers / Marie Douce Guay
District 3: Carl Audet / Sébastien Drouin
District 4: Sébastien Caux / Claude Hervé Kouassi
District 5: Dany Drouin / François Giroux
District 6: Vincent Quirion / Steve Rouleau (sortant)
VALLÉE-JONCTION
Maire: Éric Hébert / Marie-Ève Roy (sortante siège 1)
Siège 2: Guy Champagne / Yves Rhéaume
MRC des Etchemins
LAC-ETCHEMIN
Maire: Harold Gagnon / Joan Gagnon (sortante siège 5)/Johanne Plourde Têtu
Siège 1: Guyda Deblois (sortant)/Gérald Gourde
Siège 2: Normand Poulin (sortant)/Olivier Pouliot-Audet/Donald Van Draanen
Siège 3: Nathalie Côté/Thérèse Fortier/Fabien Lacorre (sortant)
Siège 4: Jean-François Lacroix/Réjean Pageau/Yves Vallières
Siège 5: Daniel Gagnon/Gilles Neault
Siège 6: Yannick Dion (sortant)/Josette Fortin
SAINT-BENJAMIN
Comme aucune candidature n'a été déposée pour le poste de maire, la municipalité dispose d'un délai maximal de quatre mois pour déclencher une élection complémentaire.
SAINT-CAMILLE-DE-LELLIS
Maire: Rachel Goupil (sortante) / Stéphane Joseph Paul Tremblay
Poste 3: Pierre De Beaumont (sortant) / Ghislaine Pouliot
Poste 5: Annie Guillemette / Frédéric Lamontagne
SAINT-CYPRIEN
Poste 4: Bernard Blanchet / Nicolas De Bray
Poste 5: Joane Rochon (sortante) / Catherine Tremblay
SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE
Maire: Richard Asselin / Suzanne Campeau Guenette / Bryan Connors
Poste 2: Ariel Bilodeau (sortante) /Isabelle Gilbert
Poste 5: Laurianne Bouchard / Jean-Michel Guay / France Turcotte
Poste 6: Cynthia Cameron / Sylvie Lepage (sortante)
SAINT-LUC-DE-BELLECHASSE
Poste 1: Francis Roy / Nadia Tanguay
Poste 3: Yasmine Allard / Marie-Ève Jolin
Poste 5: Jean-Francois Beauchemin / Robert Legault (sortant)
SAINT-MAGLOIRE
Maire: Véronique Gilbert / Jean Tanguay
Poste 3: Alex Leroux / Bertrand Marceau
SAINT-PROSPER
Poste 4: Richard Bernier / Daniel Poulin (Floun)
SAINT-ZACHARIE
Maire: Camil Cloutier (sortant) / Sandra Deschênes / Jean Paradis
Poste 1: Jocelyn Faucher (sortant) / Rémi Fortin
Poste 2: Céline Gilbert / Richard Lachance
Poste 3: Mario Larivière / Denyse Poulin
Poste 5: Marie-Ève Goulet / Pierre Grondines (sortant)
SAINTE-JUSTINE
Maire: Christian Chabot (sortant)/Mario Côté
Poste 5: Doris Gilbert (sortante) / Marcel Tangua