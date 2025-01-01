Municipales 2025: assurez-vous de votre inscription à la liste électorale

La grève à Postes Canada perturbe la distribution des avis d’inscription à la liste électorale pour le scrutin du 2 novembre prochain, que les villes, municipalités et villages transmettent habituellement par la poste.

Avec l'appui de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, les administrations municipales ont été autorisées à utiliser tous les moyens jugés nécessaires pour acheminer cette documentation aux électrices et aux électeurs de leur territoire.

La documentation que vous recevrez, ou que vous avez peut-être déjà reçu, comptera votre nom et adresse de domicile, le numéro de quartier ou district où vous résidez. On y retrouvera également les dates pour s'adresser à la Commission de révision de la liste électorale, la date du vote par anticipation (avec l'adresse du lieu pour voter) ainsi que les lieux pour voter le jour du scrutin du 2 novembre.

Selon Élections Québec, la plupart des électrices et des électeurs sont bien inscrits sur la liste électorale à l’adresse de leur domicile et n’ont aucune démarche à faire.

Quand même, vous pouvez vérifier votre inscription à la liste électorale provinciale en cliquant ici. Si vous êtes inscrite ou inscrit sur cette liste, vous l’êtes probablement aussi sur la liste de votre municipalité, sauf si vous avez demandé de ne pas l’être.

Dans tous les cas, il est recommandé de communiquer avec votre municipalité si vous tenez à valider votre inscription ou pour toute demande d'information concernant le processus électoral.

Signalons que le vote par anticipation se tiendra une semaine avant le scrutin du 2 novembre, soit le dimanche 26 octobre.

Les élections dans la région

Voici un relevé exhaustif et à jour, préparé par l'équipe de rédaction d'EnBeauce.com, de tous les postes qui sont en élection dans les MRC de Beauce-Centre, de Beauce-Sartigan, de La Nouvelle-Beauce, et des Etchemins.

MRC Beauce-Centre

BEAUCEVILLE

Maire: Martin Charron /Patrick Mathieu (sortant District 5)

District 3: Samuel Boutin / Sandra Fortin

SAINT-ALFRED

Maire: Marie-Josée Therrien (sortante) / Jean-Pierre Veilleux (sortant poste 6)

Poste 1: Marie-Ève Leblanc / Jacques Roy (sortant) / Sébastien Sévigny

Poste 2: Luc Poulin /T ommy Roy

Poste 4: Nancy Bolduc / Joanne Dussault

Poste 5: Éric Poulin / Chantal Rodrigue (sortante)

Poste 6: Chantale Couture (sortante poste 3) / Gilles Millaire

SAINT-FRÉDÉRIC

Maire: Jacques Berthiaume (sortant Poste 1)/Anne-Marie Lachance

SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE

District 2: Samuel Doyon (sortant) / Sylvain Gilbert / Élise Maheu

District 3: Michel Doyon (sortant) / HélèneSt-Hilaire

District 4: Éric Blanchette-Ouellet (sortant) / Pierrot Lagueux

SAINT-JOSEPH-DES-ÉRABLES

Maire: Marc Lessard (sortant Poste 4) / Christian Roy (sortant Poste 3)

SAINT-ODILON-DE-CRANBOURNE

Poste 4: Éric Morency (sortant poste 6) / Peggy Poulin Nolet

Poste 5: Cynthia Bolduc / Michel Pigeon (sortant)

Poste 6: Maryse Baillargeon (sortante poste 4) / Jessica Grenon

SAINT-SÉVERIN

Poste 4: Édith Faucher / Patricia Labbé (sortante poste 1)

TRING-JONCTION

Siège 1:Véronique Lessard / Marco Roy (sortant)

Siège 4: Jean-François Lessard / Gaëtan Vachon

Siège 5: Mario Mathieu (sortant) / Audrey Turmel

Siège 6: Mireille Lessard (sortante) / Marc Paré (sortant siège 3)

MRC Beauce-Sartigan

LA GUADELOUPE

Poste 6: Alain Grandbois / Mélanie Poulin

SAINT-BENOÎT-LABRE

Poste 3: Louis-David Bonin (sortant) / Peggy Vignola

Poste 6: Marie-Josée Breault / Patricia Maltais / Mélanie Raymond (sortante)

SAINT-CÔME--LINIÈRE

Poste 2: Simon Létourneau / Bianca Perreault

Poste 3: Fernand Caouette / Pascal Poulin

Poste 4: Alain Dumas / Steven Lebel / Daniel Poulin

Poste 5: Alain Bouchard / Sylvie Bruneau

SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE

Maire: Christian Bégin / Carole Lachance / Jean-Philippe Mercier /Danny Ouellet / Pierre Poulin

Poste 1: Laurent Bisson / Daniel Tanguay

Poste 2: Tony Bolduc / José Lachance (Marie Lou) / Luc Lachance / Alain Mercier

Poste 3: Cathy Bisson (sortante) / Jonathan Nadeau / Eric Mercier

Poste 4: Claude Lachance (sortant) / Marie-Eve Nadeau

Poste 5: Alain Nadeau (sortant) / Pascal Lachance / Richard Quirion

Poste 6: Michel Nadeau (Pinceau) / Rémi Tanguay (sortant)

SAINT-GEORGES

Maire: Manon Bougie (sortante district 5) / Sylvio Veilleux

District 1: Brigitte Busque / Marcel Lachance

District 6: Jean-Pierre Fortier (sortant) / Samuel Giguère

SAINT-MARTIN

Maire: Jean-François Grenier / Yvan Paré (sortant)

Poste 1: Tommy Paquet / René Rancourt (sortant)

Poste 3: Rudy Lamontagne / Robert Lessard (sortant)

Poste 5: Philip Longchamps/ Nancy Maheux

Poste 6: David Cloutier | Milisa Pépin (sortante)

SAINT-PHILIBERT

Comme aucune candidature n'a été déposée pour le poste de maire et de conseiller au siège 1, la municipalité dispose d'un délai maximal de quatre mois pour déclencher une élection complémentaire.

SAINT-RENÉ

Maire: Berthier Grondin | Sylvain Veilleux (sortant)

Conseiller Poste 2: Steve Gagné (sortant) / Karine Veilleux

MRC de La Nouvelle-Beauce

FRAMPTON

Poste 3: Linda Chabot / Audrey Lambert

SAINTS-ANGES

Siège 3: Rémi Lambert / Nathalie Mercier (sortante siège 2)

Siège 5: Pierre Drouin / Roger Drouin (sortant siège 3)

SAINTE-HÉNÉDINE

Maire: Marc-Antoine Cyr / Benoît Roy

Siège 2: Manuel Deblois / Christian Roy (sortant siège 1)

SAINT-ISIDORE

Maire: Cindy Côté (sortante district 1)/ Réal Turgeon (sortant)

District 1: Roger Dion / Roland Rodrigue

District 2: Daniel Blais (sortant) / Diane Rhéaume (sortante district 5)

District 4: Marie-Claude Allen (sortante) / André Dahl

District 6: Mathieu Laliberté / Dannie Larose

SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON

Maire: Olivier Dumais (sortant) / Charles Fecteau

SAINTE-MARIE-DE-BEAUCE

Maire: Marco Côté (sortant district 4) / Luce Lacroix (sortante district 1)

District 1: Liliana Arcila / Clémence Faucher

District 2: Nicolas Desrochers / Marie Douce Guay

District 3: Carl Audet / Sébastien Drouin

District 4: Sébastien Caux / Claude Hervé Kouassi

District 5: Dany Drouin / François Giroux

District 6: Vincent Quirion / Steve Rouleau (sortant)

VALLÉE-JONCTION

Maire: Éric Hébert / Marie-Ève Roy (sortante siège 1)

Siège 2: Guy Champagne / Yves Rhéaume

MRC des Etchemins

LAC-ETCHEMIN

Maire: Harold Gagnon / Joan Gagnon (sortante siège 5)/Johanne Plourde Têtu

Siège 1: Guyda Deblois (sortant)/Gérald Gourde

Siège 2: Normand Poulin (sortant)/Olivier Pouliot-Audet/Donald Van Draanen

Siège 3: Nathalie Côté/Thérèse Fortier/Fabien Lacorre (sortant)

Siège 4: Jean-François Lacroix/Réjean Pageau/Yves Vallières

Siège 5: Daniel Gagnon/Gilles Neault

Siège 6: Yannick Dion (sortant)/Josette Fortin

SAINT-BENJAMIN

Comme aucune candidature n'a été déposée pour le poste de maire, la municipalité dispose d'un délai maximal de quatre mois pour déclencher une élection complémentaire.

SAINT-CAMILLE-DE-LELLIS

Maire: Rachel Goupil (sortante) / Stéphane Joseph Paul Tremblay

Poste 3: Pierre De Beaumont (sortant) / Ghislaine Pouliot

Poste 5: Annie Guillemette / Frédéric Lamontagne

SAINT-CYPRIEN

Poste 4: Bernard Blanchet / Nicolas De Bray

Poste 5: Joane Rochon (sortante) / Catherine Tremblay

SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE

Maire: Richard Asselin / Suzanne Campeau Guenette / Bryan Connors

Poste 2: Ariel Bilodeau (sortante) /Isabelle Gilbert

Poste 5: Laurianne Bouchard / Jean-Michel Guay / France Turcotte

Poste 6: Cynthia Cameron / Sylvie Lepage (sortante)

SAINT-LUC-DE-BELLECHASSE

Poste 1: Francis Roy / Nadia Tanguay

Poste 3: Yasmine Allard / Marie-Ève Jolin

Poste 5: Jean-Francois Beauchemin / Robert Legault (sortant)

SAINT-MAGLOIRE

Maire: Véronique Gilbert / Jean Tanguay

Poste 3: Alex Leroux / Bertrand Marceau

SAINT-PROSPER

Poste 4: Richard Bernier / Daniel Poulin (Floun)

SAINT-ZACHARIE

Maire: Camil Cloutier (sortant) / Sandra Deschênes / Jean Paradis

Poste 1: Jocelyn Faucher (sortant) / Rémi Fortin

Poste 2: Céline Gilbert / Richard Lachance

Poste 3: Mario Larivière / Denyse Poulin

Poste 5: Marie-Ève Goulet / Pierre Grondines (sortant)