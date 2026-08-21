Angèle Bouffard porte les couleurs du Parti Québécois dans Beauce-Sud

Une cinquantaine de militants et de sympathisants se sont réunis dans une salle du Restaurant Georgio, à Saint-Georges, ce jeudi 20 août, pour la présentation officielle d'Angèle Bouffard à titre de candidate du Parti québécois dans la circonscription de Beauce-Sud, en vue des élections provinciales du 5 octobre prochain.

Visiblement touchée par la mobilisation, la candidate a d'abord tenu à remercier les gens présents, rassemblés dans un court délai.

« Vraiment, je suis extrêmement heureuse de vous voir. C'est une belle présence ce soir, je suis très touchée », a-t-elle lancé en ouverture, avant de saluer sa famille, les militants et bénévoles du parti.

Angèle Bouffard se présente comme une Beauceronne enracinée dans sa communauté. Productrice agricole de cinquième génération, elle a pris la relève de la ferme familiale de ses parents, qu'elle a graduellement transformée en exploitation de grandes cultures biologiques. Un virage qu'elle qualifie de peu commun dans la région.

Elle s'implique également auprès des Agricultrices de Chaudière-Appalaches Ouest et de l'UPA Beauce Centre, où elle a notamment porté un projet de mise en lumière des femmes en agriculture dans le cadre de l'Année internationale des agricultrices.

Un parcours riche de l'enseignement à l'accompagnement d'entreprise

Au-delà de la ferme, la candidate revendique un parcours professionnel varié: gestion et gouvernance, enseignement supérieur, développement régional, accompagnement d'entreprises et coopération internationale. Elle a notamment dirigé le Centre universitaire des Appalaches, dont le siège est à Saint-Georges mais dont le rayonnement s'étend jusqu'à Thetford Mines, Sainte-Marie et Lac-Etchemin.

Elle a aussi travaillé à l'Assemblée nationale en relations interparlementaires et internationales, alors que le Parti québécois formait le gouvernement, où elle a coordonné le Réseau des femmes parlementaires des Amériques aux côtés de Louise Harel, présidente de l'Assemblée nationale (du 12 mars 2002 au 4 juin 2003) sous le gouvernement péquiste de Bernard Landry.

Elle a ensuite été attachée politique auprès d'une députée péquiste dans un bureau de circonscription. « Cette expérience-là m'a permis de comprendre de très près ce que signifie réellement représenter une population », a-t-elle indiqué.

Souverainiste depuis l'adolescence, Angèle Bouffard justifie son choix du Parti québécois par sa conviction que la formation est la mieux placée pour former le prochain gouvernement du Québec et faire confiance aux régions. Elle a salué la diversité des candidatures péquistes à travers la province, de même que la présence, dans la salle, du candidat de Beauce-Nord, Éric Gagnon Poulin.

La candidate a par ailleurs identifié plusieurs enjeux qu'elle entend porter pour Beauce-Sud, à savoir les négociations commerciales avec les États-Unis et leurs répercussions sur les PME manufacturières et exportatrices de la région, le maintien de la gestion de l'offre en agriculture, de même que l'éducation, la main-d'œuvre, le transport, la santé et les services aux personnes aînées.

Elle a toutefois précisé ne pas venir présenter sa propre plateforme électorale, les engagements officiels devant être dévoilés par le parti en temps voulu. « Mon engagement à moi, c'est de vous écouter et d'être à votre service », a-t-elle affirmé, se disant candidate pour créer des ponts entre Beauce-Sud et l'Assemblée nationale plutôt que pour agir seule.

Angèle Bouffard a conclu sa présentation en reprenant le nouveau slogan du parti, dévoilé plus tôt cette semaine. « La confiance ne se demande pas seulement, elle se mérite. Et si vous m'accordez cette confiance, je veux être une députée qui l'honore à chaque jour », a-t-elle affirmé, invitant la population de Beauce-Sud à faire, le 5 octobre prochain, « le choix de la confiance ».