Carnet de campagne — Jour 38

Voici quelques dépêches en ce Jour 38 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.

— Le candidat du Parti libéral du Québec dans Beauce-Sud, Alvaro Peressutti, était hier du côté du CIMIC pour visiter MECANIUM à Saint-Georges. Il a également été à la rencontre du Dre Patricia Caron, présidente de l'Association des médecins omnipraticiens de la Côte-du-Sud (AMOCS), pour parler des enjeux des professionnels de la santé en Beauce.

— Dans Beauce-Nord, Philippe Simard, de l'Équipe Christine Fréchette - CAQ, est allé à la rencontre des producteurs agricoles. Il rappelle d'ailleurs que son gouvernement a mis fin en juillet 2026 au moratoire de 20 ans sur l'agrandissement des terres agricoles en adoptant le nouveau Règlement sur les pratiques agroenvironnementales (RPAE). Il a également souligné les engagements pris par son parti, soit de défendre et protéger la gestion de l’offre et nos agriculteurs dans la guerre des tarifs, de doubler le financement gouvernemental du FIRA, pour le faire passer de 50 M$ à 100 M$ de contribution publique et d'alléger le fardeau réglementaire environnemental qui freine la croissance et la modernisation des exploitations agricoles.

— Éric Gagnon Poulin, du Parti Québécois dans Beauce-Nord, est allé rencontre le maire de Saint-Elzéar, Hugo Berthiaume, pour parler des enjeux qui touchent le quotidien des citoyens.

— Patricia Drouin, du Parti conservateur du Québec, étaient quant à elle, du côté de Saint-Frédéric, à la rencontre de Guillaume et François Gagné, des Viandes d'Autrefois. Elle est aussi allée recontrer Sébastien Vachon, un éleveur de bovins.