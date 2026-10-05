C'est jour de vote !

Voilà maintenant 39 jours que la Première ministre du Québec, Christine Fréchette, a déclenché les élections. C'est désormais jour de vote pour toute la province afin de faire élire les députés, et ainsi choisir qui formera le prochain gouvernement.



Pour rappel, dans notre région, les citoyens des circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud sont invités à se rendre aux bureaux de vote, ce lundi 5 octobre, entre 9h30 et 20h.

Aussi, votre lieu de vote est indiqué sur la carte de l'électeur que vous avez reçu par la poste.

Sur place, vous devrez présenter une pièce d'identité, comme votre permis de conduire du Québec,

carte d’assurance maladie du Québec, passeport canadien, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes.

Douze candidats pour deux circonscriptions



Pour Beauce-Sud, trois hommes et trois femmes seront sur le bulletin de vote, soit Angèle Bouffard, Parti québécois, Amélie Carrier, Québec solidaire, Alvaro Peressutti, Parti libéral du Québec, Jonathan Poulin, Parti conservateur du Québec, Samuel Poulin, Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec et Ginette Vien, Démocratie directe.

Pour Beauce-Nord, le choix se porte également sur trois hommes et trois femmes. Seront sur le bulletin de vote : Julie Dionne, Québec solidaire, Patricia Drouin, Parti conservateur du Québec, Éric Gagnon Poulin, Parti québécois, Nancy Labbé, Parti libéral du Québec, Pierre Larochelle, Parti nul et Philippe Simard, Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec.

Lors de la dernière élection du 3 octobre 2022 dans Beauce-Sud, c'est le député sortant, Samuel Poulin, qui avait obtenu un second mandat avec 44,55 % des voix, soit 16 615 votes, devant son adversaire Jonathan Poulin, qui avait eu 43,40 % des voix, soit 16 187 votes, et donc 428 votes d'écart. La participation citoyenne avait été de 75,93 %.

Dans Beauce-Nord, Luc Provençal, député sortant, avait aussi été réélu avec 43,43 % des voix, soit 14 590 votes, contre 42,83 % des voix et 14 388 votes, pour son adversaire Olivier Dumais. La différence était seulement de 202 voix. La participation avait quant à elle été de 77,03 %.