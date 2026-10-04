Circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud
Carnet de campagne — Jour 39
Voici quelques dépêches en ce Jour 39 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.
— La campagne électorale amorce désormais son dernier jour avant le scrutin qui aura lieu demain, lundi 5 septembre. Les électeurs qui ne l'ont pas déjà fait, sont invités à se rendre aux urnes dès 9h30 et ce, jusqu'à 20h.
— Angèle Bouffard, candidate pour le Parti Québécois dans Beauce-Sud, a invité, en ce dernier jour, ces partisans à venir au Gouvernail Tarverne Sportive, dès 19h, ce lundi, afin de participer à sa soirée électorale,
— De son côté, le candidat conservateur, Jonathan Poulin, sera avec son équipe au Dooly's de Saint-Georges pour tenir sa soirée électorale. Les portes seront ouvertes dès 19h également.
— Dans Beauce-Nord, Nancy Labbé du Parti libéral, a aussi annoncé sa soirée électorale. Cette dernière se tiendra au Saindoux, restaurant à Sainte-Marie, dès 19h.
— Le Parti Québécois, représenté par Éric Gagnon Poulin dans Beauce-Nord, sera quant à lui au Club Aramis de Saint-Lambert pour tenir sa soirée avec son équipe et ses partisans, dès 19h30.
— Enfin, Patricia Drouin, du Parti conservateur pour Beauce-Nord, sera au Resto-Pub DIX 93 de Frampton Brasse à Sainte-Marie, également des 19h.
Concernant les projections, voici les plus récentes (3 octobre), pour les Québec et nos deux circonscriptions :
Québec
Beauce-Sud
Beauce-Nord
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