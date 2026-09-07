Carnet de campagne— Jour 12

Voici quelques dépêches en ce Jour 12 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.

— Philippe Simard, candidat pour l'Équipe Christine Fréchette dans Beauce-Nord, a participé à plusieurs activités ce dimanche. Il est d'abord allé aux Fêtes de chez nous à Saint-Elzéar, avant de se rendre à Vallée-Jonction pour les ventes de garage qui se tenaient à la Base Plein Air de la Chaudière. Sa journée s'est terminée dans le coin de Saint-Frédéric avec une visite à la Bleuetière Goulet puis de l'église de la Municipalité dans le cadre du 175e anniversaire. Le dernier arrêt aura été à Saint-Séverin pour voir le fameux Cheval à Méo, une oeuvre de 21 pieds de haut et 28 pieds de long.

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—De son côté, Nancy Labbé, du Parti Libéral du Québec, est allée rencontrer plusieurs personnes du monde agricole, notamment Paul Doyon. Lors de ces échanges, la candidate a indiqué avoir parlé de la protection du territoire agricole, du rôle de la CPTAQ, du remboursement des taxes foncières agricoles, de la relève et des programmes gouvernementaux.

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— La candidate pour Québec Solidaire, dans Beauce-Nord, Julie Dionne, était sur le territoire cette fin de semaine, dans le but de récolter ses signatures pour pouvoir déposer officiellement sa candidature. Elle était accompagnée de plusieurs bénévoles dans les municipalités de Sainte-Marie, Sainte-Marguerite, Vallée-Jonction et Saint-Lambert-de-Lauzon pour faire quelques visites.

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— Pour Beauce-Sud, le député sortant, et candidat pour l'Équipe Christine Fréchette, Samuel Poulin, s'est rendu à Sainte-Clothilde-de-Beauce, à la Ferme Simon Fortin. Lors de cette visite, il a mis de l'avant l'importance de l'achat local et du soutien aux producteurs locaux notamment dans le contexte de la guerre tarifaire.

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— Pour sa part, Jonathan Poulin, candidat pour le Parti Conservateur du Québec, s'est d'abord rendu en dehors de sa région, à Inverness, dans la MRC de l'Érable, au Festival de Boeuf. De retour en Beauce pour la suite de la fin de semaine, il a participé à l'exposition d'auto dans la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce avant de passer la soirée de dimanche au Camping La Vallée Beauceronne pour le spectacle de la fête du travail. En ce lundi férié, il sera à Saint-Martin-de-Beauce pour du porte-à-porte.

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— Le candidat du Parti Libéral du Québec pour Beauce-Sud, Alvaro Peressutti, est allé livrer des pancartes électorales à des militants de la Municipalité de Saint-Ludger, puis a continué sa tournée municipale en allant du côté de Sainte-Aurélie. Lors de cette dernière rencontre, il a discuté de commerce de proximité, de financement en silos, de couverture cellulaire et de plusieurs enjeux locaux.

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— Le candidat du Parti Libéral du Québec pour Beauce-Sud, Alvaro Peressutti, est allé livrer des pancartes électorales à des militants de la Municipalité de Saint-Ludger, puis a continué sa tournée municipale en allant du côté de Sainte-Aurélie. Lors de cette dernière rencontre, il a discuté de commerce de proximité, de financement en silos, de couverture cellulaire et de plusieurs enjeux locaux.