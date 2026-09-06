Carnet de campagne— Jour 11

Voici quelques dépêches en ce Jour 11 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.

— C'est officiel, le candidat du Parti Libéral pour Beauce-Sud, Alvaro Peressutti, a déposé son bulletin de candidature qui a été confirmé conforme par Élections Québec. « Je suis là, officiellement, pour offrir une alternative constructive à la continuité et à la confrontation! Mon défi maintenant? Vous rencontrer, vous écouter, et vous partager qui je suis et ce que je vous propose avec le Parti libéral du Québec et Charles Milliard », a-t-il précisé sur les réseaux sociaux.

— Philippe Simard a passé la fin de semaine dans la circonscription de Beauce-Nord où il est le candidat représentant de l'Équipe Christine Fréchette. Il était au Festival des travailleurs de Saint-Georges-de-Beauce ce samedi, ainsi qu'à la compétition d'accélération de camions. Le candidat s'est ensuite rendu aux portes ouvertes de Cultiver pour partager, à Saint-Alfred. « Dans l’ancienne église de Saint-Alfred, on produit maintenant des légumes frais grâce notamment à une serre aéroponique et à une nouvelle serre trois saisons. Ces récoltes sont ensuite acheminées à Moisson Beauce pour aider à approvisionner les organismes et les familles de notre région. C’est beau de voir une idée d’ici, portée par des gens engagés, devenir une solution aussi concrète pour lutter contre l’insécurité alimentaire », a-t-il souligné sur les réseaux sociaux. Dimanche matin, il était à la messe organisée dans le cadre des Fêtes de chez nous à Saint-Elzéar, où il assistera aussi au concert d'Éric Lapointe.

— Du côté du Parti conservateur, Patricia Drouin, candidate dans Beauce-Nord, a passé la journée de samedi aux courses d’accélération de camions à Saint-Joseph-de-Beauce, en compagnie de son confrère pour Beauce-Sud, Jonathan Poulin. Elle s'est ensuite rendue aux Fêtes de chez nous à Saint-Elzéar pour déguster un bon méchoui. Quant à Jonathan, il a terminé sa journée au Festival du Boeuf d'Inverness.

— La candidate du Parti Québécois pour Beauce-Sud, Angèle Bouffard, a assisté au premier Spartan Deka au Québec qui s'est tenu en fin de semaine à Saint-Éphrem.

— Pour sa part, Eric Gagnon-Poulin, candidat pour le Parti Québécois de Beauce-Nord, a participé samedi à la journée portes ouvertes au Complexe maraîcher philanthropique, aménagé dans l’ancienne église de Saint-Alfred. « J’ai été profondément impressionné par ce projet unique au Québec d’agriculture solidaire. Merci à M. Champagne pour son accueil et pour nous avoir fait découvrir cette initiative remarquable et chapeau aux nombreux bénévoles impliqués!

Grâce à sa serre aéroponique, à sa nouvelle serre trois saisons, à ses cultures en champs et à ses activités de glanage auprès de grands maraîchers, l’organisme Cultiver pour partager produit et donne de grandes quantités de légumes à l’année qui sont distribués aux familles défavorisées de la région, via Moisson Beauce. (...) Le Parti Québécois mise grandement sur le développement d’une indépendance alimentaire par une exploitation durable de nos ressources. Produire davantage chez nous, c’est renforcer notre sécurité alimentaire, réduire les risques liés aux fluctuations des marchés, assurer une stabilité économique et mieux protéger nos ressources et notre environnement. »

— Les Fêtes de chez nous à Saint-Elzéar et le Complexe maraîcher philanthropique de Saint-Alfred étaient aussi au programme pour Nancy Labbé, candidate du Parti Libéral de Beauce-Nord, cette fin de semaine. « Les Fêtes de chez nous, c’est un véritable incontournable à Saint-Elzéar depuis maintenant 45 ans! J’y ai passé plusieurs dimanches de la fête du travail… J’ai eu le privilège d’accueillir aujourd’hui les visiteurs à leur arrivée, puis d’aller faire le tour des tables pour me présenter, jaser. C’est exactement ce que j’aime de cette campagne : découvrir encore davantage les gens qui font vivre chacune de nos municipalités. »