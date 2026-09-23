La candidate Nancy Labbé en six réponses

Toutes les candidates et les candidats des circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud, en vue du scrutin du 5 octobre, ont reçu un questionnaire préparé par l'équipe des nouvelles d'EnBeauce.com. Les réponses écrites sont publiées intégralement ci-bas. Une entrevue vidéo, reprenant de vive voix les réponses, accompagne également cet article.

Aujourd'hui: Nancy Labbé, candidate du Parti libéral du Québec dans Beauce-Nord.

1. Quels qualificatifs définissent votre candidature?

Expérimentée : mon parcours dans les milieux municipal, économique et communautaire me permet de comprendre les dossiers et d’être efficace dès le premier jour.

À l’écoute : je vais à la rencontre des citoyens et je prends le temps de comprendre leur réalité avant de proposer des solutions.

Rassembleuse : j’ai toujours travaillé à réunir les élus, les entrepreneurs, les organismes et les citoyens autour de projets concrets.

Rigoureuse : je connais l’importance de maîtriser un dossier, de poser les bonnes questions et d’assurer un suivi jusqu’au résultat.

Déterminée : lorsque Beauce-Nord a un dossier à faire avancer, je ne lâche pas. Notre région mérite une voix forte, présente et persistante.

2. Est-ce qu'une députée dans l'opposition est utile pour sa circonscription?

Oui, absolument. L’efficacité d’une députée ne repose pas seulement sur son appartenance au gouvernement, mais sur sa capacité à maîtriser ses dossiers, à mobiliser les acteurs du milieu et à maintenir la pression sur les ministres.

Une députée d’opposition peut questionner le gouvernement, proposer des solutions, faire inscrire les priorités de sa circonscription au débat public et obtenir des avancées concrètes.

Mon expérience à la MRC et à la Chambre de commerce m’a appris à travailler avec des gens de toutes allégeances. Je connais les rouages municipaux et gouvernementaux, et surtout, je sais assurer un suivi jusqu’à ce qu’un dossier avance. Beauce-Nord aura une députée présente, tenace et capable de bâtir les bonnes alliances.

Je sus allée chercher Mélanie Gilbert comme directrice de campagne, elle et moi à deux on en a des contacts et cela nous rend très efficaces.

3. Qu'est-il urgent de réaliser dans Beauce-Nord qui ne peut plus attendre?

L’accès aux soins de première ligne.

Trop de citoyens de Beauce-Nord n’ont pas de médecin de famille ou doivent multiplier les démarches avant de parler à un professionnel de la santé. Il faut leur garantir une porte d’entrée simple et rapide vers le bon service, mieux utiliser l’expertise des infirmières cliniciennes et des autres professionnels, développer la télésanté et renforcer les soins à domicile pour nos aînés.

Personne ne devrait devoir choisir entre attendre, se déplacer loin ou payer au privé pour recevoir des soins de base. C’est un enjeu dont les citoyens me parlent régulièrement lors de mes visites.

4. Voici cinq enjeux placés par ordre alphabétique: coût de la vie, économie, environnement, santé, tarifs américains. Repositionnez-les en fonction de vos priorités d'action.

Très difficile de mettre le tout en ordre d’importance. Ces enjeux sont liés, mais si je dois les classer selon l’urgence d’agir:

1. Santé

Pouvoir consulter rapidement un médecin ou un professionnel de la santé est essentiel. Quand les soins ne sont pas accessibles, ce sont les familles, les aînés et toute la vitalité de notre région qui en souffrent. Je veux travailler avec les professionnels de la santé et les acteurs du terrain pour obtenir des résultats concrets en Beauce-Nord.

2. Coût de la vie

Le logement, l’épicerie, l’électricité et les taxes prennent une part toujours plus grande du budget des ménages. Il faut redonner de l’oxygène aux familles avec des mesures concrètes et durables, tout en évitant de leur transférer constamment de nouvelles factures.

3. Économie

Des entreprises fortes créent de bons emplois et permettent de financer nos services publics. Il faut réduire la bureaucratie, soutenir l’innovation, faciliter le transfert des entreprises à la relève et aider nos PME à gagner en productivité.

4. Environnement

Ce quatrième rang ne signifie pas que l’environnement est secondaire. Nous devons protéger l’eau, les terres agricoles et nos milieux de vie avec des solutions réalistes, adaptées aux régions et élaborées avec les gens du terrain. En Beauce-Nord, où le territoire agricole occupe une place majeure, environnement et agriculture doivent avancer ensemble.

5. Tarifs américains

Même s’il s’agit d’un enjeu plus ciblé, les tarifs américains menacent directement nos manufacturiers, nos exportateurs et les familles qui dépendent de ces emplois. Le Québec doit aider les entreprises touchées, favoriser l’achat québécois et canadien et diversifier ses marchés d’exportation. L’enjeu qui touche le plus nos entreprises en date d’aujourd’hui est le manque de ressources humaines.

5. Quel rôle devrait jouer le secteur privé dans la prestation des services gouvernementaux québécois?

Le secteur privé peut être un partenaire complémentaire lorsqu’il apporte une expertise spécialisée, de l’innovation ou une capacité supplémentaire.

Mais l’État doit demeurer responsable de l’accès, de la qualité, de l’équité et de la reddition de comptes. En santé comme dans les autres services essentiels, l’accès ne doit jamais dépendre du portefeuille. Chaque partenariat doit répondre à un besoin démontré, offrir une réelle valeur aux citoyens et être encadré par des règles transparentes.

Le privé peut contribuer; il ne doit pas remplacer la responsabilité de l’État ni affaiblir les services publics.

6. Qu'est-ce qui distingue le nationalisme québécois du nationalisme canadien? Sont-ils incompatibles?

Le nationalisme québécois vise à protéger et à faire progresser une nation distincte par sa langue française, sa culture et ses institutions.

Le nationalisme canadien s’appuie plutôt sur un projet commun à l’échelle du pays, fondé notamment sur le fédéralisme et la diversité.

Ils ne sont pas incompatibles.

On peut être profondément fière d’être Québécoise tout en choisissant le Canada comme cadre politique. Pour moi, le fédéralisme doit toutefois être souple et asymétrique: il doit reconnaître la spécificité du Québec, respecter ses compétences, et lui donner les moyens de défendre ses intérêts.

Être fédéraliste ne signifie pas renoncer à nos ambitions nationales; cela signifie utiliser le poids du Québec au sein du Canada pour les faire avancer.