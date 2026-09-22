Carnet de campagne — Jour 27

Voici quelques dépêches en ce Jour 27 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.

— Si vous êtes en âge de voter (18 ans et plus) et de citoyenneté canadienne, vous devriez avoir reçu par la poste une enveloppe d'Élections Québec (photo) indiquant si vous être inscrit officiellement sur la liste électorale. Si ce n'est pas le cas, vous devez obligatoirement le faire à l'avance si vous voulez être en mesure de voter. Puisqu'aucune inscription à cette liste n'est possible le jour même du scrutin (5 octobre) ou lors du vote par anticipation (27 et 28 septembre), vous devez vous rendre au bureau du directeur de scrutin de votre circonscription. Dans Beauce-Nord il est situé au 576, du boulevard Vachon, à Sainte-Marie. Dans Beauce-Sud, il se trouve au 8585, boulevard Lacroix, bureau 350, à Saint-Georges. Ils sont accessibles du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 20 h, et les samedis et dimanches, de 9 h 30 à 16 h, jusqu'au 30 septembre, et le jeudi 1er octobre, de 9 h 30 à 14 h.

(Photo EnBeauce.com)

— Par voie de communiqué de presse, le candidat de l'Équipe Chritsine Fréchette (CAQ) dans Beauce-Sud, Samuel Poulin, a dénoncé. vivement les propos tenus jeudi dernier par le candidat du Parti conservateur du Québec (PCQ), Jonathan Poulin, lors du débat de la Chambre de commerce de Saint-Georges. « Je suis en face des entrepreneurs. Si vous me dites que vous n’êtes pas capables de couper 2,5 % dans votre entreprise quand ça va mal, vous êtes incompétents », a-t-il répondu lors de l'échange qui le mettait aux prises avec le député-ministre sortant, qui le questionnait sur le cadre financier du PCQ, qui prévoit notamment 47 milliards de dollars de coupures sur cinq ans. Depuis ce temps, le candidat conservateur se défend en disant que sa citation visait à souligner « l'incompétence de gestion du gouvernement de la CAQ », et non pas celle des entrepreneurs.

(Photos Léa Arnaud/EnBeauce.com)

— Dans une lettre ouverte rendue publique cette semaine, le président de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, Pierre Caron, et le président de l'Association des pêcheurs sportifs du Québec, François Paquette, demandent aux chefs des principaux partis politique du Québec, d'assurer un plus grand accès aux plans et cours d’eau publics pour les centaines de milliers de citoyens et membres des communautés dans toutes les régions du Québec. «Il en est d’un enjeu majeur tant il est devenu difficile dans plusieurs secteurs», écrivent les porte-parole. Des travaux récents de chercheurs en géographie montrent que la majorité des rives des plans d’eau québécois sont enclavées par la propriété privée. Dans leur analyse publiée en 2026, le taux médian de privatisation des rives atteint 95,8 % pour les 624 plans d’eau étudiés dans 104 municipalités du Québec. Les deux hommes font aussi référence à l’Ontario, tout comme plusieurs États américains, qui ont a mis en place des modèles favorisant un accès plus simple. «Ces modèles montrent qu’il est possible de concilier accessibilité, protection des milieux et gestion du territoire. Les principes de cohésion, d’impartialité régionale et d’aménagement durable de l’espace public font en sorte que cette question dépasse les cadres municipaux isolés ou les actions sporadiques. Sans une vigilance collective, nous continuerons d’assister à l’effritement silencieux d’un pan fondamental de notre patrimoine aquatique», de conclure les deux présidents.

(Photo Germain Chartier/EnBeauce.com)