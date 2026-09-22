Rebelote sur les engagements électoraux dans Beauce-Sud

Comme il fallait s'y attendre, le 2e débat électoral, organisé aujourd'hui par la chaîne NousTV, en collaboration avec Radio-Beauce, n'a rien révélé de nouveau sur les engagements des partis dans la circonscription de Beauce-Sud.

Après les échanges de la semaine dernière au Centre des congrès Le Georgesville, cette fois-ci, le face-à-face entre les porte-étendards Angèle Bouffard (Parti Québécois), Amélie Carrier (Québec solidaire). Alvaro Peressutti (Parti libéral du Québec), Jonathan Poulin (Parti conservateur du Québec), et le député sortant, Samuel Poulin (Équipe Christine Fréchette) s'est déroulé en diffusion directe, sans public, en circuit fermé à partir du studio de Cogeco à Saint-Georges.

Dans les faits, les détours et la présentation de litanie de chiffres sont plus souvent qu'autrement passés à côté de la réponse à formuler devant les simples, mais directes questions posées par les représentants de Cool-FM, Stéphane Poulin ( À tous ceux qui n'ont pas de médecin de famille ou qui vont le perdre prochainement, que répondez-vous à ces gens-là?) et Éric Veilleux (Quelle est votre priorité numéro un, c'est-à-dire en matière de transport pour la Beauce? Et dans quel délai allez-vous livrer?), ainsi que l'animatrice de NousTV, Sylvie Plouffe (Au niveau de l'économie, quelles solutions concrètes proposez-vous pour alléger le fardeau financier des électeurs?).

Les attaques sont demeurées l'apanage des trois hommes dans la course, le candidat libéral Peressutti ayant monté d'un cran son degré de reproches à l'endroit de Samuel Poulin, notamment le fait que celui-ci n'ait pas réussi en huit ans à faire prolonger «d'un seul pied» l'autoroute 73. Il n'a pas été tendre non plus sur ses réalisations en santé.

De son côté, le député sortant ne s'est pas gêné pour renvoyer en pleine face et dénoncer les propos tenus par son plus proche adversaire, Jonathan Poulin, sur l'incompétence des entrepreneurs beaucerons, lors du débat de la Chambre de commerce et d'industrie. Il lui a aussi reproché d'avoir publié ces dernières années, à travers les réseaux sociaux, des messages blessants et irrespectueux à son endroit.

Le conservateur a aussi placé quelques phrases assassines du genre «Encore une fois, la parole d'un caquiste en élection, ça vaut autant que la valeur en bourse d'une action de Lion Electrique, c'est-à-dire pas grand-chose» ou encore «Ils ont fait Santé Québec, un mammouth administratif qui donne pas de services.» Il a qualifié la taxe carbone «de vampirisation de votre portefeuille.»

Pour leur part, les deux dames n'ont rien vociféré à l"endroit de leurs adversaires masculins, choisissant plutôt de réaffirmer leurs propositions pour l'accessibilité au logement, la baisse du coût de la vie, l'appui aux aînés et le transport collectif, ce dernier étant un dossier tenant particulièrement à coeur à la Solidaire Carrier.

La station Cool-FM rediffuse le débat d'une heure, ce soir, à compter de 18 h 30. Quant à NousTV, il fera de même ce mercredi 23 septembre, à 14 h et 23 h, et cette fin de semaine (26 et 27 septembre) à 13 h 30. Signalons que Richard Poulin agissait comme modérateur de l'événement.