Déjeuner électoral: quatre candidats de Beauce-Nord face au milieu économique

Quatre candidats à l'élection provinciale du 5 octobre dans Beauce-Nord ont défendu leur programme, ce mardi, devant la communauté d'affaires réunie pour un déjeuner électoral organisé par les Chambres de commerce et d'industrie de Saint-Joseph et de la Nouvelle-Beauce, au Centre Caztel de Sainte-Marie.

À noter que deux autres candidats, qui se présentent également au scrutin pour Beauce-Nord, n'étaient pas présents, soit Julie Dionne pour Québec Solidaire et Pierre Larochelle, pour le Parti nul.

La formule, précisait d'entrée de jeu l'animateur, n'était « pas un débat, mais bien un déjeuner électoral ». En effet, chaque candidat disposait d'un temps de parole chronométré, coupé au micro dès l'échéance, pour se présenter, détailler son programme, répondre à neuf questions préparées par la Chambre et conclure par un mot de la fin.

Philippe Simard représentait l'équipe de Christine Fréchette (CAQ), Éric Gagnon-Poulin le Parti Québécois, Patricia Drouin le Parti conservateur du Québec et Nancy Labbé le Parti libéral du Québec.

Chaque candidat et candidate a d'abord pris le temps de se présenter :

Fils d'Alain Simard, ancien professionnel de golf à Beauceville, Philippe Simard, 21 ans, est conseiller politique de la ministre de la Santé et ex-attaché politique du député sortant Luc Provençal.

Éric Gagnon-Poulin, de Saint-Joseph, est directeur général du Groupe de ressources techniques (GRT) Nouvel Habitat après un parcours en anthropologie et en journalisme régional.

Patricia Drouin, de Vallée-Jonction, a été mairesse de sa municipalité pendant quatre ans et travaille aujourd'hui comme directrice dans la fonction publique.

Nancy Labbé, de Saints-Anges, a dirigé la Chambre de commerce et d’industrie de La Nouvelle-Beauce pendant sept ans avant de devenir directrice générale de la MRC.

Le troisième lien, sujet le plus chaudement disputé

Aucun thème n'a suscité autant d'échanges directs entre les candidats que celui d'un troisième lien routier entre les deux rives de Québec. Tous se sont dits favorables à un lien à l'est, mais les tracés proposés s'opposent nettement.

Patricia Drouin a défendu l'option d'un pont à l'île d'Orléans, la jugeant plus avancée : « On l'a cru sous le gouvernement de la CAQ que ça allait arriver au niveau du troisième lien. On a été déçus. » Nancy Labbé a dit partager l'objectif d'un lien à l'est sans reprise des études, tout en mettant en garde sa collègue conservatrice sur la faisabilité du tracé par l'île : « L'île d'Orléans est zonée agricole dans sa presque totalité. […] La CPTAQ ne vous laissera pas faire sans imposer ses conditions. » Elle a aussi proposé d'explorer un financement partagé avec le privé, possiblement assorti d'un péage.

Philippe Simard a affirmé que le dossier était déjà engagé par son gouvernement, avec 21 entreprises ayant déposé leur intérêt, un appel de qualification prévu en 2028 et une meilleure vision du potentiel tracé pour 2030. Il a rejeté à la fois le tracé conservateur, qu'il a qualifié de menace pour le patrimoine et les terres agricoles de l'île d'Orléans, et l'absence d'engagement du Parti québécois sur le sujet.

Éric Gagnon-Poulin a en effet confirmé que sa formation refusait d'en faire une promesse électorale, faute de consensus sur le tracé : « On n'exclut pas que ce soit pour le transport lourd éventuellement, mais on n'en fait pas une promesse électorale. » Il s'est également opposé au projet d'une voie unique par l'île d'Orléans, tout comme au projet du gouvernement caquiste, disant miser plutôt sur une politique nationale des grandes infrastructures et un meilleur contrôle des coûts.

Interpellés en fin de rencontre par un citoyen sur l'explosion des coûts de construction publics, les quatre candidats ont convergé vers l'idée d'un partage du risque avec le secteur privé et d'une priorité accrue au maintien des infrastructures existantes plutôt qu'à la construction de nouvelles. Nancy Labbé a insisté sur la réforme des règles de gestion contractuelle, jugeant que la règle du plus bas soumissionnaire finit par coûter plus cher aux contribuables.

Un même constat sur le « mur à mur », avec des remèdes différents

Le refus des politiques uniformes conçues pour l'ensemble du Québec a fait consensus dès la première question du déjeuner, bien que chaque parti ait proposé sa propre recette.

Nancy Labbé a rappelé que la Beauce affiche le plus bas taux de chômage au Canada et réclamé une immigration adaptée à cette réalité plutôt qu'aux mêmes règles appliquées partout.

Philippe Simard a mis de l'avant la régionalisation de l'immigration et de la fonction publique, évoquant 5 000 emplois gouvernementaux déjà déplacés en région.

Patricia Drouin a cité l'exemple d'un entrepreneur agricole de Saint-Frédéric contraint par les règles de la Commission de la construction du Québec dès l'embauche d'un troisième employé, de même que les angles morts de la couverture cellulaire en région.

Éric Gagnon-Poulin a nuancé l'unanimité apparente en rappelant le bilan des gouvernements précédents : « Si on regarde qu'est-ce qu'on a fait dans les dernières décennies, [la CAQ a fait] augmenter l'État de 24 % et les libéraux ont centralisé les pouvoirs décisionnels. C'est le Parti Québécois qui a réussi à rapprocher les services des citoyens. » Il a cité en exemple le dossier du pont de Saint-Joseph, laissé en plan depuis un tracé retenu en 1985.

Ce même clivage a resurgi sur la question des cartes des zones inondables, unanimement critiquées. Éric Gagnon-Poulin, lui-même propriétaire d'une maison récemment reclassée en zone à risque à Saint-Joseph, a dénoncé une approche uniforme qui ne tient pas compte des réalités locales.

Patricia Drouin a réclamé le retrait pur et simple des cartes actuelles, réitérant l'appel à donner le dernier mot aux municipalités.

Nancy Labbé a précisé que les MRC se voient transférer la responsabilité de la gestion des cartes sans le financement ni les ressources humaines nécessaires.

Philippe Simard, seul à défendre le travail gouvernemental, a dit vouloir revoir la méthodologie sans toutefois abandonner la démarche : « Le 15% pour la zone climatique, ça, c'est inquiétant, et ça, je m'engage à me battre pour ça. »

Le reste du débat en bref

Tarifs douaniers américains : Nancy Labbé a proposé un congé de cotisation au Fonds des services de santé et une diversification des marchés. Philippe Simard a défendu le bilan du gouvernement, citant deux programmes d'aide déjà déployés. Éric Gagnon-Poulin a demandé qu'Ottawa reverse intégralement les contre-tarifs perçus aux entreprises touchées. Patricia Drouin a rappelé le plan anti-tarifs en cinq points de son parti, articulé autour de baisses d'impôt et d'une réduction de la réglementation.

Immigration : les quatre candidats souhaitent une immigration économique mieux arrimée aux besoins des PME régionales, mais divergent sur les seuils et les catégories. Philippe Simard veut maintenir le seuil à 45 000 immigrants économiques permanents par année tout en réduisant l'accueil de demandeurs d'asile. Éric Gagnon-Poulin propose des permis de travail régionaux et sectoriels pour éviter que la main-d'œuvre formée en Beauce ne soit renvoyée chez elle. Patricia Drouin veut réduire le seuil et resserrer l'accès aux services offerts aux demandeurs d'asile. Nancy Labbé a chiffré à 138 millions de dollars sur quatre ans l'investissement libéral en francisation.

Paperasse et réglementation : tous proposent un allègement. Éric Gagnon-Poulin a annoncé un secrétariat permanent d'allègement réglementaire relevant du Conseil du trésor. Patricia Drouin a cité le site « finilapaperasse.com » de son parti. Nancy Labbé a proposé une règle du « deux pour un » et un moratoire d'un an sur toute nouvelle réglementation. Philippe Simard a répondu que cette même règle du deux pour un serait appliquée par la CAQ dès cet automne.

Infrastructures d'eau municipales : les quatre candidats ont promis de prioriser le financement des réseaux d'aqueduc et d'égout, plusieurs citant les cas de Saint-Bernard et de Sainte-Hénédine. Philippe Simard et Nancy Labbé ont chacun proposé de fusionner les programmes existants en une enveloppe unique et prévisible.

Logement pour aînés, en réponse à une question du public : Nancy Labbé propose un plafond de hausse de loyer en résidence privée pour aînés (RPA). Philippe Simard mise sur un crédit d'impôt pour les maisons intergénérationnelles et la poursuite du programme de supplément au loyer. Éric Gagnon-Poulin veut ramener le programme Accès Logis pour permettre la construction de petites RPA communautaires en région. Patricia Drouin privilégie une aide directe au locataire plutôt que la construction de nouveaux immeubles.

Priorités personnelles : Patricia Drouin a nommé le pont de Saint-Joseph, les infrastructures d'eau et la revitalisation des terrains laissés vacants depuis les inondations de 2019. Nancy Labbé a cité l'accès à un médecin de famille, l'allègement du fardeau fiscal municipal et l'efficacité d'un bureau de comté. Philippe Simard a promis de soutenir la relocalisation de l'hôtel de ville de Beauceville, l'inscription du pont de Saint-Joseph au Plan québécois des infrastructures et l'aboutissement du dossier de piste cyclable auprès de la CPTAQ. Éric Gagnon-Poulin a fait de la décentralisation réelle du pouvoir vers les municipalités sa priorité, promettant de rencontrer les maires après l'élection pour évaluer si les engagements de son parti se concrétisent.

Les quatre candidats ont conclu sur un mot de la fin d'une minute, chacun mettant de l'avant son expérience et sa connaissance du terrain pour représenter Beauce-Nord à l'Assemblée nationale à compter du scrutin du 5 octobre.