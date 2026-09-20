Le candidat Philippe Simard en six réponses

Toutes les candidates et les candidats des circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud, en vue du scrutin du 5 octobre, ont reçu un questionnaire préparé par l'équipe des nouvelles d'EnBeauce.com. Les réponses écrites sont publiées intégralement ci-bas. Une entrevue vidéo, reprenant de vive voix les réponses, accompagne également cet article. Les dates de diffusion ont été déterminées par ordre alphabétique du nom de famille des candidates et des candidats.

Aujourd'hui: Philippe Simard, candidat de l'Équipe Christine Fréchette dans Beauce-Nord.

1. Quels qualificatifs définissent votre candidature?

Authentique

Je suis fier d’être le fils d’Alain Simard, que plusieurs ont connu et apprécié dans le milieu du golf. J’ai grandi dans un environnement où le contact avec les gens, le service à la clientèle, l’écoute et le respect occupaient une place importante. C’est une façon d’être que je conserve aujourd’hui : demeurer accessible, simple et fidèle à mes racines.

Tenace

Je suis quelqu’un qui va au bout des dossiers. Lorsqu’un obstacle se présente, je cherche une autre avenue, je relance et je poursuis le travail jusqu’à obtenir une réponse claire. En politique, la ténacité fait souvent la différence entre un dossier qui stagne et un dossier qui avance.

Présent

Je crois qu’un bon député doit connaître son monde et être constamment sur le terrain. Je veux être présent auprès des citoyens, des municipalités, des entrepreneurs, des producteurs agricoles et des organismes, afin de bien comprendre leurs réalités et d’intervenir rapidement lorsqu’un enjeu se présente comme le faisait si bien M. Provençal.

Expérimenté

J’ai travaillé pendant deux ans aux côtés de Luc Provençal, puis pendant un an comme conseiller politique de la ministre de la Santé, des Aînés et des Proches aidants. Ce parcours m’a permis de connaître à la fois le travail en circonscription et le fonctionnement concret de l’appareil gouvernemental.

Efficace

Mon expérience m’a permis de développer un solide réseau de contacts dans les ministères, les cabinets politiques, à l’Assemblée nationale et dans la région. Je sais comment faire cheminer un dossier, quels leviers utiliser et vers quels interlocuteurs me tourner pour obtenir des résultats.

2. Est-ce qu'un député dans l'opposition est utile pour sa circonscription?

Oui. Qu’il siège au gouvernement ou dans l’opposition, un député demeure d’abord le représentant de sa circonscription. Sa responsabilité est de défendre les intérêts de sa région, d’accompagner les citoyens, les municipalités et les organisations et de faire avancer leurs dossiers.

Il existe néanmoins un avantage important à avoir un député qui siège au gouvernement. En huit ans, Luc Provençal a contribué à aller chercher plus d’un milliard de dollars en investissements gouvernementaux dans Beauce-Nord. C’est une démonstration concrète de ce que peuvent permettre un accès direct aux décideurs, une bonne connaissance de l’appareil gouvernemental et un suivi rigoureux des dossiers.

Notre formation politique vise évidemment à obtenir de nouveau la confiance des Québécois et à former le prochain gouvernement. Je souhaite que Beauce-Nord puisse continuer de bénéficier de cette représentation au sein du gouvernement.

Cela dit, peu importe le résultat national, mon expérience demeurera la même. Mes années au bureau de Luc Provençal et comme conseiller politique m’ont permis de comprendre les rouages de l’État et de développer un important réseau de contacts. Je saurai où intervenir, à quelles portes cogner et avec qui travailler pour défendre les intérêts de Beauce-Nord.

3. Qu'est-il urgent de réaliser dans Beauce-Nord qui ne peut plus attendre?

Je veux faire de l’accompagnement de nos municipalités un élément central de mon travail. Plusieurs ont des projets importants en matière de routes, d’aqueduc, d’égout et d’infrastructures, mais doivent composer avec des délais et une lourdeur administrative considérables.

Le dossier des nouvelles cartes de zones inondables devra aussi être suivi de très près. Il faut assurer la sécurité des citoyens et mieux adapter notre territoire aux risques d’inondation, tout en veillant à ce que l’application des nouvelles règles tienne compte des réalités concrètes du territoire, des municipalités et des propriétaires de la vallée de la Chaudière.

Enfin, la finalisation de la piste cyclable doit se concrétiser le plus rapidement possible afin de compléter ce lien important pour notre région.

4. Voici cinq enjeux placés par ordre alphabétique: coût de la vie, économie, environnement, santé, tarifs américains. Repositionnez-les en fonction de vos priorités d'action.

1. Coût de la vie

C’est l’enjeu qui touche le plus directement les familles et les aînés. Il faut agir sur des dépenses concrètes comme le logement, la rentrée scolaire, les services de garde et l’accès à la propriété. Notre équipe propose notamment un crédit pouvant atteindre 7 000 $ pour l’achat d’une première habitation, davantage d’aide pour les frais de rentrée et de garde scolaire, ainsi que 25 000 places supplémentaires à tarif réduit en services de garde.

2. Santé

L’accès aux soins et le vieillissement de la population sont des enjeux majeurs pour notre région. Il faut améliorer les trajectoires de soins, réduire les listes d’attente, renforcer la première ligne et offrir davantage de soutien à domicile. Notre équipe propose notamment 1 milliard de dollars supplémentaires sur quatre ans pour le soutien à domicile, 2 000 logements abordables pour les aînés autonomes et des mesures pour permettre à davantage de personnes de demeurer chez elles plus longtemps.

3. Tarifs américains

La Beauce est une région fortement manufacturière et exportatrice. Les tensions commerciales avec les États-Unis peuvent avoir des effets directs sur les contrats, les investissements et les emplois. Il faut accompagner nos entreprises, soutenir la diversification des marchés et favoriser davantage l’achat québécois.

4. Économie

Il faut miser sur nos entrepreneurs et sur nos infrastructures. Cela passe par moins de paperasse et de lourdeur administrative, mais aussi par des investissements importants pour rénover nos routes, nos écoles, nos hôpitaux et nos infrastructures municipales. Notre équipe prévoit d’ailleurs augmenter de 13 milliards de dollars le Plan québécois des infrastructures, dont 75 % seront consacrés au maintien des actifs existants.

5. Environnement

Dans Beauce-Nord, l’environnement se traduit par des enjeux très concrets comme les inondations, l’aménagement du territoire et l’accès à nos rivières et à nos espaces naturels. Il faut protéger notre territoire tout en faisant preuve de flexibilité et de bon sens dans les règles imposées aux citoyens et aux municipalités ainsi qu’éliminer la lourdeur administrative.

5. Quel rôle devrait jouer le secteur privé dans la prestation des services gouvernementaux québécois?

Soyons clairs: l’objectif n’est pas de privatiser les responsabilités de l’État, mais d’instaurer de la concurrence lorsque certains services ou certaines tâches peuvent être réalisés efficacement par nos entrepreneurs.

Nous croyons à un État fort, capable de remplir pleinement ses missions. Cela ne veut toutefois pas dire que ses façons de faire doivent être soustraites à toute compétition. L’expertise, l’ingéniosité et l’efficacité de nos entreprises peuvent contribuer à améliorer les services et à en faire davantage à moindre coût.

Si les Québécois nous font confiance le 5 octobre prochain, nous voulons changer certaines façons de faire afin d’offrir le bon service, au bon moment, par la meilleure personne, tout en assurant une utilisation rigoureuse des fonds publics.

6. Qu'est-ce qui distingue le nationalisme québécois du nationalisme canadien? Sont-ils incompatibles?

Le nationalisme québécois vise à protéger et à promouvoir la langue française, notre culture, notre identité et l’autonomie politique de la nation québécoise. Il est essentiel pour préserver une nation francophone qui demeure minoritaire au sein d’une Amérique du Nord très majoritairement anglophone.

Cela signifie être capable de tenir tête à Ottawa lorsque les intérêts ou les compétences du Québec doivent être défendus. Cela signifie aussi être capable de collaborer lorsque cette collaboration respecte l’intérêt supérieur du Québec.

Dans le contexte actuel de tensions commerciales avec les États-Unis, il est particulièrement important de travailler avec le gouvernement Carney pour défendre nos entreprises, nos travailleurs et notre économie, tout en demeurant fermes sur nos principes et sur les intérêts du Québec.

Les nationalismes québécois et canadien ne sont donc pas nécessairement incompatibles. La collaboration est possible, mais elle doit toujours se faire dans le respect de l’autonomie, de l’identité et des intérêts du Québec.