Carnet de campagne — Jour 24

Voici quelques dépêches en ce Jour 24 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.

— Le candidat du Parti conservateur dans Beauce-Sud, Jonathan Poulin, a passé son vendredi soir au FestiBière - Festival brassicole à Saint-Georges. Il en a profité pour prendre des photos avec plusieurs citoyens sur place. Ce samedi matin il était au IGA Extra à Saint-Georges pour une vente de garage dont les fonds amassés seront remis à la prévention du suicide.



(Photo: Facebook Jonathan Poulin - Beauceron et Conservateur)

— Candidate du Parti libéral dans Beauce-Nord, Nancy Labbé a publié sur les réseaux sociaux un récapitulatif de sa semaine en campagne électorale. Elle y a mentionné ses rencontres avec les membres de l'UPA, ainsi qu'avec la MRC de Beauce-Centre et de la Nouvelle-Beauce. Elle a aussi visité plusieurs municipalités de son comté et reçu son chef, Charles Milliard, en visite dans Beauce-Nord. « C’est toute qu’une expérience à vivre. Mise à part les commentaires négatifs des réseaux sociaux, que voulez-vous, certaines personnes sont très courageuses derrière leur téléphone, je me sens privilégiée. J’aime le respect que nous avons entres nous les candidats de Beauce-Nord. Faire de la politique dans le respect des autres c’est possible », a-t-elle précisé.



(Photo: Facebook Nancy Labbé - Candidate du Parti libéral du Québec dans Beauce-Nord)

— De son côté, Philippe Simard, candidat pour l'Équipe Christine Fréchette pour Beauce-Nord, il était au lancement du Festifilm à Saint-Séverin vendredi soir. « Quelle belle programmation pour cette nouvelle édition, qui se poursuit tout le week-end! Une belle occasion de faire vivre la culture chez nous, de découvrir de belles productions et de rassembler les gens de la région.

J’ai aussi eu le plaisir de revoir le Dr Denis Métivier, qui connaissait bien ma mère alors qu’elle était administratrice de la Coopérative de santé Robert-Cliche. Toujours agréable de croiser des gens avec qui on partage un petit bout d’histoire », a-t-il conté dans une publication sur les réseaux sociaux. Ce samedi matin il était présent à la Journée de la santé à Sainte-Marie avant de se rendre au Défi des 4 versants à Saint-Elzéar. « Deux événements différents, mais qui se rejoignent : prendre soin de notre monde, favoriser la prévention et encourager les saines habitudes de vie », a souligné le candidat.



(Photo: Facebook Philippe Simard)

— Une campagne sportive ce samedi matin pour Patricia Drouin, candidate pour le Parti conservateur du Québec dans Beauce-Nord, alors qu'elle participait au Défi des 4 versants à Saint-Elzéar. Arborant le dossard numéro 571, elle a fait une marche de 5.5km pour soutenir la santé de la population.