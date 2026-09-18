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Élections provinciales 2026

Candidate du Parti Québécois

Angèle Bouffard fait connaître ses priorités dans Beauce-Sud

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Photo: Léa Arnaud/EnBeauce.com

Soutenir les PME manufacturières, les  producteurs agricoles, acéricoles et de la forêt privée; décentraliser les décisions pour donner plus  de pouvoir aux régions; permettre aux aînés de vieillir chez eux en sécurité; rapprocher les services  de santé de la population; aider les familles à faire face à l’augmentation radicale du coût de la vie. 

Voilà quelques priorités défendues par Angèle Bouffard, candidate du Parti Québécois dans Beauce-Sud.  

Le PQ réduira l’impôt des sociétés de 11,5 % à 9,5 %, en plus d’un allègement réglementaire qui  redonnera de l’air aux PME d’ici. Il offrira aussi un soutien ciblé aux entreprises touchées par les  tarifs américains, tout en favorisant la diversification des marchés d’exportation. 

Pour la forêt privée, le PQ s’engage à ce que le «principe de résidualité» soit pleinement appliqué.  Donc, que tout le bois disponible en forêt privée soit la source d’approvisionnement prioritaire des  usines de transformation, avant de se servir en forêt publique.  

En immigration, Les entreprises agricoles et certaines entreprises manufacturières de la Beauce dépendent  concrètement des travailleurs étrangers temporaires. L’intégration régionale dépend aussi du  logement, du transport, de la francisation et de la stabilité des parcours. Le PQ cherchera à reprendre  le contrôle des volumes tout en appliquant la politique selon les besoins réels des régions et leur  capacité d’accueil. 

Santé et personnes aînées

• Rapprocher les soins des gens en renforçant les CLSC : 150 M$ sur 4 ans pour la première  ligne et 550 M$ supplémentaires sur 4 ans pour la prévention. 
• Augmenter de 50 % le budget des soins à domicile. 
• Attirer davantage de professionnels de la santé et consolider l’hôpital de Saint-Georges.
• Faire du maintien à domicile une véritable priorité et soutenir davantage les proches aidants.
• Pour les organismes communautaires, le PQ propose un allègement administratif et défend  un financement à la mission, stable et prévisible. Le moratoire PSOC en Chaudière Appalaches illustre un problème de centralisation qui étouffe les milieux.

Familles et coût de la vie

• Agir sur le pouvoir d’achat, le logement, l’alimentation et les coûts de transport.
• Soutenir les familles et les travailleurs qui n’arrivent plus à joindre les deux bouts.
• Le PQ ajoutera 100 M$ supplémentaires pour la sécurité alimentaire auprès des banques  alimentaires.

Transport et infrastructures et État

• Faire avancer les dossiers routiers stratégiques 
• Défendre un transport collectif adapté aux réalités rurales 
•Rendre l’État plus efficace, notamment en créant un Secrétariat à l’efficacité  gouvernementale et à l’allègement réglementaire, relevant du Conseil du Trésor
• Rapprocher les pouvoirs décisionnels des régions et éviter les solutions mur-à-mur, lorsque  les réalités locales diffèrent.  

« Beauce-Sud possède déjà ses grandes forces: des entrepreneurs audacieux, une agriculture  dynamique, des travailleuses et travailleurs engagés et des communautés capables de trouver leurs  propres solutions. Comme députée, ma priorité sera de défendre ces forces, de permettre l’égalité  des chances, de rapprocher les décisions de notre région et de faire avancer nos dossiers à Québec »  a conclu Angèle Bouffard. 

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