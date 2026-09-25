Le candidat Samuel Poulin en six réponses

Toutes les candidates et les candidats des circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud, en vue du scrutin du 5 octobre, ont reçu un questionnaire préparé par l'équipe des nouvelles d'EnBeauce.com. Les réponses écrites sont publiées intégralement ci-bas. Une entrevue vidéo, reprenant de vive voix les réponses, accompagne également cet article.

Aujourd'hui: Samuel Poulin, candidat de l'Équipe Christine Fréchette dans Beauce-Sud.

1. Quels qualificatifs définissent votre candidature?

Expérience . Issu d’une famille d’entrepreneurs de la Beauce, j’ai aussi été ministre délégué à l’Économie et aux PME. Aujourd’hui, je dirige le 4e ministère en importance au Québec.

Travaillant et présent . Je ne compte mes heures pour la Beauce. La disponibilité en soirée ou les fins de semaine est un essentiel pour bien accomplir le travail de ministre ou député. Je peux compter sur la collaboration de ma famille et de ma fiancée.

Compétences . Je connais le travail à faire. Le calendrier budgétaire, le fonctionnement de l’État et je bénéficie d’un large réseau de contacts. Je règle des dossiers et je vais chercher les sommes pour attacher les projets. Le travail de député n’est pas sur Facebook, il doit être fait avec sérieux et organisation.

2. Est-ce qu'un député dans l'opposition est utile pour sa circonscription?

Oui et surtout avec une expérience gouvernementale. Il faut être fonctionnel au premier jour surtout dans la guerre tarifaire que notre région traverse.

Comme député, il faut aussi représenter tous les citoyens. Des aînés, des jeunes, des travailleurs du milieu des affaires.

3. Qu'est-il urgent de réaliser dans Beauce-Sud qui ne peut plus attendre?

Aider nos entreprises dans la guerre tarifaire.

Une économie forte et stable nous permet ensuite de réaliser nos projets en santé et en éducation. Il faut aussi continuer de soutenir la région dans la réalisation des Jeux du Québec en 2027.

4. Voici cinq enjeux placés par ordre alphabétique: coût de la vie, économie, environnement, santé, tarifs américains. Repositionnez-les en fonction de vos priorités d'action.

— Santé

— Tarifs américains

— Coût de la vie

— Économie

— Environnement

5. Quel rôle devrait jouer le secteur privé dans la prestation des services gouvernementaux québécois?

Un partage des listes d’attente dans le réseau de la santé. La facture sera assumée par l’État.

Le privé doit également jouer un plus grand rôle dans la construction des infrastructures publiques pour réduire les coûts de construction.

6. Qu'est-ce qui distingue le nationalisme québécois du nationalisme canadien? Sont-ils incompatibles?

Il faut défendre la laïcité de l’état et faire respecter nos valeurs québécoises. Je suis nationaliste et je ne crois pas à un troisième référendum.