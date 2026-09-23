Carnet de campagne — Jour 28

Voici quelques dépêches en ce Jour 28 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.

— Le candidat du Parti Québécois dans Beauce-Nord, Éric Gagnon Poulin, veut faire de la décentralisation un engagement concret envers la région. C'est du moins ce qu'il a indiqué mardi, lors du déjeuner électoral organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Joseph et la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (photo). « Les gens de Beauce-Nord connaissent leur réalité et sont les mieux placés pour identifier les solutions qui leur conviennent. On ne veut plus que des décisions soient prises à Québec ou à Montréal sans tenir compte de nos réalités. Il faut sortir du mur-à-mur et redonner aux régions les moyens de décider et d’agir selon leurs propres priorités », a-t-il affirmé. S’il est élu le 5 octobre, le péquiste s’engage à rencontrer les 21 maires et mairesses de Beauce-Nord au lendemain de l’élection, puis avant chaque rentrée parlementaire. L’objectif étant de faire le point sur les irritants bureaucratiques qui freinent leurs projets, sur les leviers dont ils ont besoin pour agir et sur l’avancement des engagements pris.

(Photo Germain Chartier/EnBeauce.com)

— Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, qui tente de se faire élire dans le comté voisin de Bellechasse, a donné son plein appui au préfet de la MRC des Etchemins, Christian Chabot, ainsi qu’aux autres élus municipaux pour la rénovation de la piscine de l’école des Appalaches, à Sainte-Justine. Le bassin sert à la fois aux élèves du primaire et du secondaire, mais également aux citoyens de 13 municipalités. Rappelons qu'il s'agit de la seule piscine dans un périmètre d’environ 45 kilomètres.« Quand un projet est nécessaire, les élus locaux ne devraient pas avoir à quémander la permission de Québec », a déclaré le leader des conservateurs.

Éric Duhaime, lors de son passage à Beauceville le 3 septembre — (Photo EnBeauce.com)

— Depuis le passage de son chef, Charles Millard, lors d'une visite à l'Érablière Plaisirs Sucrés de Sainte-Marie la semaine dernière (photo), la candidate libérale dans Beauce-Nord, Nancy Labbé, multiplie les démarches pour obtenir des appuis publics de leaders de la circonscription. Au nombre de ceux qui se sont manifesté positivement, on compte l'ancien maire de Saint-Elzéar, Carl Marcoux, et le proprio de Bureautique Reno, Renaud Labonté. La candidate a même créé un formulaire sur sa page Facebook pour celles et ceux qui veulent la soutenir officiellement.





(Photo tirée de Facebook)