Le candidat Jonathan Poulin en six réponses

Toutes les candidates et les candidats des circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud, en vue du scrutin du 5 octobre, ont reçu un questionnaire préparé par l'équipe des nouvelles d'EnBeauce.com. Les réponses écrites sont publiées intégralement ci-bas. Une entrevue vidéo, reprenant de vive voix les réponses, accompagne également cet article.

Aujourd'hui: Jonathan Poulin, candidat du Parti conservateur du Québec dans Beauce-Sud.

1. Quels qualificatifs définissent votre candidature?

1. Accessible — Je suis un candidat de terrain, proche des citoyens et disponible pour écouter leurs préoccupations.

2. Déterminé — Je me présente pour gagner et pour faire avancer concrètement les dossiers de Beauce-Sud, sans avoir peur de défendre nos intérêts.

3. Pragmatique — Je privilégie les résultats aux slogans. Il faut chercher les solutions qui fonctionnent, qu’elles viennent du public ou du privé.

4. Conservateur — Je crois à la responsabilité individuelle, à une gestion rigoureuse de l’État, à la liberté économique et à un gouvernement qui laisse davantage d’argent dans les poches des citoyens.

5. Beauceron — Je veux avant tout être la voix de Beauce-Sud à l’Assemblée nationale et défendre les intérêts de notre région.

2. Est-ce qu'un député dans l'opposition est utile pour sa circonscription?

Absolument. Un député de l'opposition peut être extrêmement utile lorsqu'il fait passer les intérêts de sa circonscription avant la partisanerie.

Un député n'a pas besoin d'être ministre pour obtenir des résultats. Il peut faire pression sur le gouvernement, poser les bonnes questions, dénoncer les problèmes, mobiliser les citoyens et faire avancer des dossiers qui seraient autrement négligés.

À Beauce-Sud, je ne veux pas être un député qui attend qu'on lui donne la permission de défendre sa région. Je veux être un député qui cogne à toutes les portes pour obtenir sa juste part.

D'ailleurs, le PCQ défend clairement le principe selon lequel les élus doivent représenter leurs électeurs et défendre leurs intérêts.

3. Qu'est-il urgent de réaliser dans Beauce-Sud qui ne peut plus attendre?

Les familles de Beauce-Sud travaillent fort, mais elles voient leur pouvoir d'achat diminuer. L'épicerie, l'essence, le logement, les taxes et les autres dépenses essentielles prennent une part de plus en plus importante du budget familial.

Le gouvernement doit arrêter de toujours demander davantage aux contribuables. Il faut plutôt réduire le fardeau fiscal, éliminer les dépenses inutiles et donner aux Québécois davantage de marge de manœuvre financière.

En Beauce, nous avons des travailleurs, des entrepreneurs et des familles qui savent gérer leur budget. Le gouvernement devrait en faire autant.

Comme candidat du PCQ, je veux faire de la défense du pouvoir d'achat une priorité et travailler à laisser plus d'argent dans les poches des Beauceronnes et des Beaucerons.

4. Voici cinq enjeux placés par ordre alphabétique: coût de la vie, économie, environnement, santé, tarifs américains. Repositionnez-les en fonction de vos priorités d'action.

1. Coût de la vie — priorité absolue

C'est la priorité immédiate. Les familles, les travailleurs, les retraités et les entrepreneurs voient leur pouvoir d'achat diminuer. Le gouvernement doit commencer par laisser davantage d'argent dans les poches des Québécois, notamment par des baisses d'impôts et l'allègement de certaines taxes qui font grimper les prix.

2. Santé — priorité essentielle

On peut avoir une économie forte, mais si on ne peut pas avoir accès à un médecin ou à un traitement dans un délai raisonnable, le système ne répond pas à sa mission. Il faut augmenter l'offre de soins et utiliser davantage les capacités du secteur privé, sans que cela devienne une facture supplémentaire pour le patient.

3. Économie — priorité stratégique

La Beauce repose sur des entrepreneurs, des PME, des travailleurs et des bâtisseurs. Il faut réduire les taxes, la bureaucratie et les obstacles réglementaires afin de leur permettre d'investir, d'embaucher et de créer de la richesse.

4. Tarifs américains — priorité régionale

Les tarifs américains constituent une menace réelle pour plusieurs entreprises de Chaudière-Appalaches. Il faut défendre nos entreprises, diversifier nos marchés et éviter surtout de créer nous-mêmes de nouvelles barrières qui affaibliraient davantage notre économie.

5. Environnement — priorité à l'efficacité

Nous devons protéger notre environnement, mais avec des solutions efficaces et réalistes. Je refuse une approche qui consiste simplement à taxer les citoyens en prétendant régler les problèmes environnementaux. La protection de l'environnement doit être conciliée avec le développement économique et la capacité des familles à payer leurs factures.

5. Quel rôle devrait jouer le secteur privé dans la prestation des services gouvernementaux québécois?

Le secteur privé doit pouvoir contribuer lorsqu'il peut offrir un service plus rapidement, plus efficacement ou à moindre coût, particulièrement en santé.

Le gouvernement doit avoir un rôle de financement, de réglementation et de contrôle de la qualité, mais il n'a pas nécessairement besoin de tout produire lui-même.

En santé, par exemple, lorsqu'un patient attend trop longtemps dans le réseau public, il devrait pouvoir utiliser sa carte d'assurance maladie auprès d'un fournisseur privé capable de lui offrir le service plus rapidement. Le patient ne devrait pas payer davantage simplement parce que le gouvernement n'a pas réussi à lui fournir le service à temps.

Ce n'est pas une question d'être «pour le public» ou «pour le privé». C'est une question de mettre le patient en premier. Cette approche correspond à l'orientation actuelle du PCQ sur l'accès aux soins.

6. Qu'est-ce qui distingue le nationalisme québécois du nationalisme canadien? Sont-ils incompatibles?

Le nationalisme québécois part d'une réalité fondamentale : le Québec possède une identité, une langue, une culture, une histoire et des intérêts qui lui sont propres.

Être nationaliste québécois, c'est vouloir que le Québec ait les moyens de protéger son identité et de prendre davantage ses propres décisions. Cela ne signifie pas qu'il faut être contre le Canada ou contre les Canadiens.

Pour moi, les deux nationalismes ne sont pas nécessairement incompatibles, mais le Québec doit être capable de défendre ses intérêts à l'intérieur de la fédération. C'est pourquoi le PCQ met de l'avant une plus grande autonomie du Québec au sein de la Confédération canadienne.

Notre patriotisme doit être d'abord québécois : nous pouvons être fiers d'être Québécois, défendre notre langue et notre culture, et en même temps travailler avec les autres provinces lorsque c'est dans l'intérêt du Québec.

L'objectif n'est pas de choisir entre être Québécois et être Canadien. L'objectif est de faire en sorte que le Québec soit maître de ses choix et qu'il obtienne le respect et l'autonomie auxquels il a droit.