Circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud
Carnet de campagne — Jour 29
Voici quelques dépêches en ce Jour 29 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.
— Par voie de communiqué de presse, le candidat du Parti conservateur du Québec dans Beauce-Sud, Jonathan Poulin, a voulu remettre les pendules à l’heure concernant ses propos sur les entrepreneurs, livrés lors du débat électoral du 17 septembre, tenu au Centre des congrès Le Georgesviille: «Dans les derniers jours, je constate une tentative désespérée de certains adversaires de sortir un extrait de 12 secondes de son contexte afin de laisser croire que j’aurais traité nos entrepreneurs d’incompétents. Soyons sérieux! Si la malhonnêteté intellectuelle se taxait, on réduirait drastiquement le déficit avec cette campagne électorale. Lors du débat, j’ai parlé de notre proposition de dégraissage de l’État et du fait que nous demandons un effort de 2,5 % à l’appareil gouvernemental. J’ai alors souligné que nos entrepreneurs et nos familles font déjà, eux, des efforts bien plus importants, mois après mois. La question est simple : pourquoi la CAQ a-t-elle lamentablement échoué à dégraisser notre État obèse? Il n’a jamais été question de demander davantage d’efforts à nos entrepreneurs. Au contraire !»
(Photo: Germain Chartier/EnBeauce.com)
— Un débat électoral réservé à la clientèle étudiante et au personnel de l'endroit aura lieu au campus de Saint-Georges du Cégep Beauce-Appalaches, le mardi 29 septembre, qui mettra aux prises les six candidates et candidats de Beauce-Sud, incluant la représentante de Démocratie Directe, Ginette Vien. L'initiative est celle d'un professeur de l'établissement, qui enseigne les sciences politiques. Ce sont d'ailleurs ses étudiantes et étudiants qui prépareront les questions du débat. L'événement n'est pas ouvert au grand public.
— Comme il ne peut pas faire d'annonce officielle, en raison de la campagne électorale qui a cours, le député sortant de Beauce-Sud et candidat de la CAQ, Samuel Poulin, profite quand même des réseaux sociaux pour annoncer les projets qui se mettent en branle. Le dernier en lice, la réfection de la route 108 à La Guadeloupe qui vient tout juste de commencer. Des travaux de 765 000 $ menés par Pavage Sartigan.
(Photo tirée de Facebook)
Projections de l'agrégateur de sondages Qc125.com
(Captures d'écran - Qc125.com)
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