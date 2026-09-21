La candidate Angèle Bouffard en six réponses

Toutes les candidates et les candidats des circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud, en vue du scrutin du 5 octobre, ont reçu un questionnaire préparé par l'équipe des nouvelles d'EnBeauce.com. Les réponses écrites sont publiées intégralement ci-bas. Une entrevue vidéo, reprenant de vive voix les réponses, accompagne également cet article.

Aujourd'hui: Angèle Bouffard, candidate du Parti Québécois dans Beauce-Sud.

1. Quels qualificatifs définissent votre candidature?

Déterminée . Quand je m’engage dans un projet, je travaille pour le faire aboutir. Que ce soit en agriculture, en gestion, en éducation ou en développement régional, j’ai appris à relever des défis, à prendre des décisions et à obtenir des résultats.

Leader . J’ai dirigé des organisations, des équipes et des projets dans plusieurs milieux. Pour moi, le leadership, c’est avoir une vision, savoir décider, mais surtout être capable de mobiliser les personnes pour la réaliser.

Engagée . Mon engagement dans mon milieu ne commence pas avec la politique. Je me suis impliquée pendant de nombreuses années dans le développement régional, l’agriculture, l’entrepreneuriat, l’éducation, la gouvernance, l’égalité et le développement des communautés.

Rassembleuse . Mon parcours m’a appris à créer des ponts entre les entreprises, les organismes, les institutions et les personnes. J’aime réunir des gens aux expériences différentes autour de solutions concrètes.

Accessible . Je suis une femme de terrain et de proximité. J’aime rencontrer les gens, les écouter et comprendre leur réalité.

C’est aussi ma conception du rôle de députée: être présente, accessible et au service des citoyennes et citoyens de Beauce-Sud.

2. Est-ce qu'une députée dans l'opposition est utile pour sa circonscription?

Une députée de l’opposition peut jouer un rôle utile pour faire cheminer les dossiers de Beauce-Sud, intervenir en commission parlementaire et améliorer des projets de loi.

Cependant, quand on fait partie du gouvernement, on peut agir directement sur les décisions et les priorités. C’est ce que le Parti Québécois veut réaliser et je souhaite être élue pour le faire.

Donc, moi, ce que je veux, c’est être une députée présente, accessible, qui défend nos dossiers et qui porte une voix forte là où les décisions se prennent. Avoir une voix forte pour Beauce-Sud et savoir s’en servir.

3. Qu'est-il urgent de réaliser dans Beauce-Sud qui ne peut plus attendre?

Il est urgent de se faire confiance. Ne cédons pas à la peur.

On a tout ce qu’il faut en Beauce-Sud pour bâtir une région plus forte et moins dépendante des décisions prises ailleurs. Dans le contexte actuel, il faut regarder les possibilités qui s’offrent à nous et avoir l’audace de faire autrement avec une vision de développement durable qui nous ressemble.

On sera vraiment gagnants en misant sur nos forces et en soutenant nos PME, nos milieux agricoles et nos communautés, car c’est ce qui nous tient ensemble dans nos municipalités et qui les rend vivantes. Et ça veut aussi dire offrir des conditions de vie dignes, une véritable égalité des chances pour les jeunes, les familles et les aînés.

C’est cette confiance et cette audace collective qu’il faut mettre en mouvement dès maintenant.

4. Voici cinq enjeux placés par ordre alphabétique: coût de la vie, économie, environnement, santé, tarifs américains. Repositionnez-les en fonction de vos priorités d'action.

Je classe les enjeux en fonction de la capacité d’agir concrètement d’une députée et d’un gouvernement du Québec, mais aussi en fonction des réalités de Beauce-Sud. Ce n’est pas un classement qui minimise certains enjeux, c’est une question de pouvoir obtenir un impact concret.

1. Économie . Je la mets en premier parce que la vitalité de Beauce-Sud repose beaucoup sur ses PME, son secteur manufacturier, son agriculture et sa foresterie. Il faut soutenir l’entrepreneuriat et l’investissement dans l’innovation, mais aussi faire un grand ménage dans la bureaucratie pour réduire la paperasse et recentrer l’État sur ses missions essentielles. Une économie forte nous donne aussi les moyens d’avoir des services publics solides en éducation et en santé.

2. Santé . L’accès aux soins et le vieillissement de la population sont des enjeux majeurs chez nous. Il faut améliorer les services de proximité et surtout faire un vrai virage pour que l’accès aux soins de santé publique soit efficace, moins centralisé et dirigé vers les services directs à la population. Par exemple, le Parti Québécois prend l’engagement d’augmenter de 50 % le budget des soins et services à domicile pour que les personnes aînées puissent rester chez elles.

3. Coût de la vie . Le coût de la vie touche tout le monde, mais frappe plus fort ceux qui ont moins de marge de manœuvre. Je privilégie donc des mesures qui visent les besoins réels. Par exemple, le Parti Québécois vient de proposer d’investir 100 millions de dollars de plus par année dans l’aide et la sécurité alimentaire, notamment pour les jeunes, les familles et les aînés défavorisés.

4. Tarifs américains . Les tarifs exercent actuellement une pression importante sur nos entreprises. Le Parti québécois propose des aides ciblées aux secteurs touchés, des incitatifs pour aider les entreprises à développer de nouveaux marchés d’exportation. Et des contre-tarifs plus ciblés et stratégiques plutôt que généralisés. Et à moyen et long terme, j’ai confiance dans la capacité de nos entreprises beauceronnes à s’adapter, à innover et à diversifier leurs marchés.

5. Environnement . Je le place au cinquième rang parce qu’il faut établir un ordre, mais ce n’est pas un enjeu secondaire. Je suis moi-même agricultriceen grandes cultures biologiques. Protéger notre territoire, nos terres agricoles et nos rivières, et adapter nos infrastructures aux changements climatiques doit aller de pair avec notre développement économique. C’est ce qui fait qu’à moyen et long terme, on vit dans un endroit où il fait bon vivre.

5. Quel rôle devrait jouer le secteur privé dans la prestation des services gouvernementaux québécois?

Pour moi, les services essentiels doivent d’abord reposer sur un réseau public fort, accessible et efficace. Le secteur privé peut avoir un rôle complémentaire dans certains cas, mais il ne doit pas remplacer l’État.

En santé notamment, le Parti québécois veut diminuer graduellement l’apport du privé et renforcer le réseau public. En misant sur des CLSC plus fort, les soins à domicile et une meilleure gestion. L’objectif, c’est que l’argent public serve d’abord à garantir à tous les citoyennes et citoyens des services de qualité, peu importe leur revenu ou l’endroit où ils vivent.

6. Qu'est-ce qui distingue le nationalisme québécois du nationalisme canadien? Sont-ils incompatibles?

Le nationalisme québécois part d’une réalité fondamentale: le peuple québécois forme une nation avec sa langue, sa culture, son histoire et ses institutions.

Le nationalisme canadien repose sur une autre conception qui essaie de définir une identité canadienne à partir du rassemblement de plusieurs réalités culturelles ou fondées sur le multiculturalisme.

Ces visions peuvent coexister chez certaines personnes et je respecte cela.

Cependant, au bout du compte, la question est simple: qui décide pour le Québec ?

Comme souverainiste, je souhaite que les Québécoises et les Québécois décident. Ce n’est pas un nationalisme contre qui que ce soit, c’est un nationalisme de confiance en nous, une façon d’affirmer sereinement que nous sommes capables de faire nos choix et d’assumer notre avenir.