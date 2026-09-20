Carnet de campagne — Jour 25

Voici quelques dépêches en ce Jour 25 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.

— L'heure était au bilan hebdomadaire pour Samuel Poulin, candidat de l'équipe Christine Fréchette Coalition Avenir Québec dans Beauce-Sud, ce dimanche. Il a publié sur les réseaux sociaux un retour sur ses activités de la semaine parmi lesquelles on retrouve notamment, des rencontres avec des entreprises, l’inauguration du Bain de nature à Saint-Robert, le souper des 40 ans des Chevaliers de Notre-Dame-des-Pins et des visites de commerces. Il a également participé à la Journée du Parrainage Jeunesse organisée ce samedi au Roy de la Pomme. « De Saint-Ludger à Saint-Robert, en passant par Saint-Gédéon, Saint-Georges, Notre-Dame-des-Pins, Saint-Martin, La Guadeloupe, Saint-Éphrem et plusieurs autres municipalités.

Une semaine bien remplie, à votre rencontre », a-t-il indiqué.



(Photo: Facebook Samuel Poulin)

— Alvaro Peressutti, candidat pour le parti Libéral du Québec dans Beauce-Sud, a également participé à la Journée québécoise du parrainage civique organisée par le Parrainage jeunesse au Roy de la Pomme samedi. « Une belle journée d’automne, des familles qui cueillent des pommes, des enfants partout, et au cœur de tout ça, un organisme qui change des vies, discrètement, une relation bénévole à la fois », a-t-il mentionné sur les réseaux. Il s'est aussi rendu au Pavillon du coeur Beauce-Etchemin à l'occasion de la présentation du nouveau programme de développement psychomoteur pour les enfants de 0 à 5 ans.



(Photo: Facebook Alvaro Peressutti - Candidat PLQ Beauce-Sud)

— Comme ses deux adversaires, le candidat du parti Conservateur du Québec, Jonathan Poulin, était au Roy de la Pomme samedi pour l'événement du Parrainage jeunesse.



(Photo: Facebook Jonathan Poulin - Beauceron & Conservateur)

— Du côté de Beauce-Nord, le candidat pour le parti Québécois, Eric Gagnon-Poulin, a emmené sa famille au Festifilm de Saint-Séverin, ce samedi. Dans une publication sur les réseaux, il a partagé sa propre expérience comme jury dans des festivals similaires ailleurs au Québec et dans le monde. « Ces expériences ont nourri ma curiosité pour le cinéma, la culture, l’Autre, les voyages, l’anthropologie (...)C’est aussi pour ça que je crois qu’il faut encourager et soutenir nos expressions culturelles locales. Elles sont bien plus que des activités ou des événements : elles peuvent ouvrir des portes, éveiller des curiosités, créer des rencontres et contribuer à la vitalité de nos régions. »



(Photo: Facebook Éric Gagnon Poulin, candidat pour le Parti Québécois dans Beauce-Nord)

— Quant à la candidate du part Libéral dans Beauce-Nord, Nancy Labbé, elle était accompagnée de plusieurs bénévoles pour une journée de porte à porte ce dimanche.