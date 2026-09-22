La candidate Amélie Carrier en six réponses

Toutes les candidates et les candidats des circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud, en vue du scrutin du 5 octobre, ont reçu un questionnaire préparé par l'équipe des nouvelles d'EnBeauce.com. Les réponses écrites sont publiées intégralement ci-bas. Une entrevue vidéo, reprenant de vive voix les réponses, accompagne également cet article.

Aujourd'hui: Amélie Carrier, candidate de Québec solidaire dans Beauce-Sud.

1. Quels qualificatifs définissent votre candidature?

Persévérante — J’ai appris à avancer malgré les obstacles, notamment à travers mon parcours professionnel et personnel avec une basse vision. J’ai développé une grande capacité d’adaptation et je cherche des chemins différents pour atteindre mes objectifs.

Audacieuse — J’ose prendre la parole et agir lorsqu’un enjeu me tient à cœur. Entre 2018 et 2022, je me suis notamment mobilisée, entre autres par des pétitions, pour tenter de préserver le transport interurbain entre Saint-Georges et Québec.

Créative — Mon parcours d’autrice et d’entrepreneure m’a appris à chercher des solutions autrement. En politique, cette créativité me permet de créer des ponts entre les milieux, de faire entendre la voix des citoyens et citoyennes et de trouver d’autres chemins lorsque les façons habituelles ne fonctionnent pas.

Altruiste — J’ai naturellement le réflexe d’écouter les autres et de créer des liens entre les personnes et les ressources. Comme candidate, je veux porter les préoccupations des Beaucerons et Beauceronnes et savoir m’entourer des bonnes personnes pour contribuer à faire avancer leurs dossiers.

Optimiste — Je crois qu’on peut améliorer les choses lorsqu’on se donne les moyens d’agir collectivement. Mon optimisme ne consiste pas à nier les difficultés, mais à chercher des solutions et à garder l’espoir qu’un Québec plus juste, plus accessible et plus solidaire est possible.

2. Est-ce qu'une députée dans l'opposition est utile pour sa circonscription?

Oui, un député dans l’opposition peut être très utile pour sa circonscription.

Son rôle est de porter la voix des citoyens et citoyennes, de questionner le gouvernement, de proposer des améliorations aux projets de loi et de faire pression pour que certains enjeux locaux soient entendus.

L’opposition permet aussi de créer un meilleur équilibre démocratique : elle peut mettre en lumière des angles morts, proposer des amendements, s’opposer à certaines décisions et pousser des projets ou des priorités qui répondent davantage aux besoins de la population.

Donc, même sans être au gouvernement, un député peut faire avancer des dossiers, attirer l’attention sur sa région et défendre concrètement les intérêts de sa circonscription.

À titre d’exemple, Québec Solidaire avait 11 député à l’Assemblée nationale et, pendant ces quatre dernières années il mis une pression pour que la loi Gabie Renaud passe et d’abandonner le projet de loi de la constitution du Québec qui n’avait pas eu assez de droit de consultation.

3. Qu'est-il urgent de réaliser dans Beauce-Nord qui ne peut plus attendre?

Ce qui ne peut plus attendre dans Beauce-Sud, c’est de briser le cercle vicieux entre le coût du logement, l’éloignement des services et le manque de transport collectif.

La hausse des loyers pousse certaines personnes à habiter plus loin des principaux centres de services. Or, avec les coupures dans le transport collectif, se déplacer devient particulièrement difficile pour les personnes à faible revenu ou celles qui ne peuvent pas conduire.

À cela s’ajoute la disparition de certains services de proximité dans plusieurs villages, comme des commerces essentiels. Quand on doit vivre plus loin pour pouvoir se loger, mais qu’on a moins de moyens pour se déplacer et moins de services près de chez soi, la précarité augmente.

Pour moi, il faut donc agir ensemble sur le logement abordable, le transport collectif entre les villages et les MRC, et le maintien de services de proximité dans nos communautés.

4. Voici cinq enjeux placés par ordre alphabétique: coût de la vie, économie, environnement, santé, tarifs américains. Repositionnez-les en fonction de vos priorités d'action.

Coût de la vie — C’est pour moi l’un des enjeux les plus urgents, parce qu’il touche directement la capacité des gens à se loger, à se nourrir et à répondre à leurs besoins de base. Il faut réduire la pression du coût de la vie sur les familles et les personnes plus vulnérables.

Santé — Plusieurs services spécialisés ne sont actuellement accessibles qu’à Québec, ce qui oblige les gens de notre région à parcourir de longues distances pour recevoir des soins. Il faut rapprocher davantage de services de la population, renforcer les services de première ligne et offrir une meilleure continuité des soins dans la région.

Environnement — La crise climatique nous affecte déjà. Nous devons donc à la fois réduire notre impact environnemental et améliorer notre capacité à nous adapter aux conséquences qui sont déjà présentes.

Économie — Il faut soutenir les entreprises afin qu’elles puissent s’adapter aux nouvelles réalités économiques, maintenir de bons emplois et continuer à contribuer à la vitalité de nos communautés.

Tarifs américains — Cet enjeu est étroitement lié à l’économie. Le gouvernement du Québec ne contrôle pas directement la politique commerciale internationale, mais il peut soutenir les entreprises touchées, favoriser la diversification des marchés et réduire leur vulnérabilité face aux décisions américaines.

5. Quel rôle devrait jouer le secteur privé dans la prestation des services gouvernementaux québécois?

Pour Québec solidaire, le secteur public doit demeurer au cœur de la prestation des services essentiels. Le privé peut avoir une place, mais il ne doit pas se développer au détriment de l’accessibilité, de l’universalité des services ou des conditions de travail dans le réseau public.

En santé, il faut notamment améliorer les conditions de travail afin de retenir les professionnelles et professionnels dans le réseau public, assurer une relève et freiner l’exode vers le privé ou vers d’autres provinces.

En logement, Québec solidaire veut mieux encadrer les entreprises privées et les fonds spéculatifs afin de limiter la financiarisation du logement et de rappeler qu’un logement est d’abord un lieu où vivre, et non simplement un produit financier.

En éducation, le privé peut également avoir une place, mais avec des conditions claires. Les écoles privées qui souhaitent recevoir du financement public devraient être gratuites, non sélectives et favoriser la mixité sociale.

Donc, notre approche n’est pas de dire que le privé n’a aucune place, mais plutôt de s’assurer que l’intérêt collectif, l’accessibilité et la qualité des services passent avant la recherche de profit.

6. Qu'est-ce qui distingue le nationalisme québécois du nationalisme canadien? Sont-ils incompatibles?

Le nationalisme québécois part de l’idée que le Québec forme une nation avec sa propre culture, sa propre histoire et le droit de décider de son avenir politique. Le nationalisme canadien, lui, repose davantage sur l’appartenance au Canada comme pays commun.

À Québec solidaire, nous sommes souverainistes et nous souhaitons créer un nouvel État québécois à travers une démarche inclusive, fondée sur la justice, l’autodétermination et un dialogue de nation à nations avec les Premières Nations et les Inuit.

Le nationalisme, peu importe sa forme, n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Nous défendons un nationalisme inclusif, qui ne met personne de côté et qui reconnaît la diversité de la société québécoise.

Ces deux nationalismes peuvent entrer en tension sur la question du statut politique du Québec, mais cela ne signifie pas qu’un Québec indépendant devrait entretenir une relation hostile avec le Canada. Même dans un Québec souverain, nous souhaitons maintenir de bonnes relations et demeurer de bons partenaires avec nos voisins canadiens.