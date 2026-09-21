Carnet de campagne — Jour 26

Voici quelques dépêches en ce Jour 26 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.

— Le candidat du Parti libéral du Québec, Alvaro Peressutti, était à Saint-Éphrem ce dimanche, dans le cadre de l'événement Saint-Éphrem en course, course à laquelle il participait. À noter que son adversaire, Jonathan Poulin, faisait lui aussi parti des coureurs, et que dans un esprit tout à fait convivial, ce dernier s'est fait remettre sa médaille par le candidat libéral à son arrivée. Alvaro Peressutti, s'est aussi présenté au Bi de grande chez Wilson et Jacqueline à Saint-Benoit-Labre.

(Photos tirées de Facebook)

— De son côté, le candidat du Parti conservateur du Québec, Jonathan Poulin, s'est donc aussi rendu à Saint-Éphrem pour prendre part à la course, mais aussi à Saint-Benoit-Labre, pour le Bi de Grange Chez Wilson et Jacqueline. Il a également publié une vidéo partageant un tour de mustang au Master Burn du Dragfest de Saint-Théophile.

(Photos tirées de Facebook)

— Angèle Bouffard, candidate pour le Parti Québécois dans Beauce-Sud, a quant à elle partagé l'entrevue publiée sur EnBeauce.com ce lundi matin, qu'il est possible de retrouver directement en cliquant ici.

— La candidate de Québec Solidaire, Amélie Carrier, a de son côté publié un message sur l'itinérance : « L’itinérance ne se limite plus aux grands centres et elle ne prend plus toujours la forme qu’on imagine. Avec la hausse du coût de la vie, de plus en plus de personnes peuvent se retrouver en situation de grande précarité ». Elle a également rappelé que Québec Solidaire propose 112 M$ par année pour un nouveau plan québécois de lutte contre l'itinérance, 6 000 logements de transition, une meilleure coordination de l'action gouvernementale et un plan d'action spécifique pour prévenir l’itinérance chez les femmes.



— Dans Beauce-Nord, le jeune candidat de l'Équipe Christine Fréchette - Coalition Avenir Québec, Philippe Simard, était au marché public de Tring-Jonction pour aller à la rencontre de la population. Il s'est aussi rendu à Lévis aux côtés de sa cheffe, Christine Fréchette, pour dévoiler la stratégie pour faire du fleuve un moteur de développement économique.





(Photos tirées de Facebook)

— Éric Gagnon-Poulin, candidat pour le Parti Québécois, est allé à Saint-Joseph-des-Érables pour participer au Social des Josérabliens afin de parler de patrimoine.

(Photos tirées de Facebook)

— Nancy Labbé, candidate pour le Parti libéral du Québec, s'est rendue à Saint-Lambert-de-Lauzon pour faire du porte-à-porte afin de se présenter à la population. Par la suite, elle a tourné une capsule vidéo en compagnie de l'ancien maire de Saint-Elzéar, Carl Marcoux, pour discuter des enjeux du monde municipal.

— Demain, deux échanges électoraux sont prévus dans chacune des circonscriptions.

D'abord, les candidats et les candidates de Beauce-Nord devront programmer leur réveil assez tôt puisqu'un déjeuner électoral se tiendra au Centre Caztel de Sainte-Marie, de 7 h à 9 h 30, durant lequel, elles et ils livreront leurs engagements de campagne. Suivra une période de questions du public. L'événement est organisé conjointement par la Chambre de commerce et d'industrie de Sainte-Marie ainsi que celle de Saint-Joseph-de-Beauce.

Dans Beauce-Sud, sur l'heure du diner, Radio-Beauce diffusera en direct pendant 60 minutes son débat mettant aux prises les cinq porte-étendards des principaux partis. C'est le directeur des communications de la Ville de Saint-Georges, Richard Poulin, qui agira comme modérateur. Les journalistes-animateurs Stéphane Poulin et Éric Veilleux, de Radio-Beauce, et Sylvie Plouffe, de Nous-TV, poseront les questions qui traiteront de santé, d'économie, et d'infrastructures.