Carnet de campagne — Jour 21

Voici quelques dépêches en ce Jour 21 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.

— La saga de La bataille des Poulin se poursuit. Réplique ce matin du candidat du Parti conservateur du Québec dans Beauce-Sud, Jonathan Poulin, pour répondre «aux tentatives de diversion de la CAQ et dénoncer sans détour le bilan du gouvernement de Christine Fréchette», alors qu'hier, Samuel Poulin (CAQ Beauce-Sud) s'est dit «profondément» dérangé par les propos de son principal adversaire dans la course, qui aurait méprisé les personnes âgées, les partisans caquistes et les groupes communautaires via les réseaux sociaux. «Le vrai problème, c’est l’échec total des promesses de la CAQ envers nos aînés», a fait savoir le porte-étendard du PCQ par voie de communiqué de presse. «Si mes commentaires comportaient du sarcasme, c'est parce que j'en ai assez de voir les jeunes générations encaisser les contrecoups de décisions irresponsables. Cela dit, qu'on arrête de généraliser: ce ne sont pas tous les aînés qui soutiennent cette politique. J'en rencontre énormément sur le terrain qui ont les yeux grands ouverts et qui constatent que la CAQ a échoué à prendre soin adéquatement de nos aînés», a signalé Jonathan Poulin, qui rappelle que sa formation politique prône plutôt la liberté de choix, la décentralisation et le pragmatisme «pour redonner à nos aînés la dignité qu'ils méritent.»

(Photo EnBeauce.com)

— Journée d’entrevues, lundi, pour le candidat du Parti Québécois dans Beauce-Nord, Éric Gagnon Poulin. D'abord, à l'antenne de la station O 101,5 Beauce, en compagnie de l’animateur Jean-Francois Routhier. Puis entrevue vidéo (photo) avec le chef des nouvelles d'EnBeauce.com, Sylvio Morin, afin de livrer de vive voix ses réponses au questionnaire électoral de notre média. Cet entretien sera d'ailleurs en ligne sur enbeauce.com dès 8 h demain matin (17 septembre).

(Photo tirée de Facebook)

— Par voie de communiqué de presse, le candidat dans Beauce-Sud pour l’équipe de Christine Fréchette, Samuel Poulin, a dévoilé son plan d’action en 10 points, pour le prochain mandat, qu'il espère obtenir, en lien avec l’économie de la région:

1. Trouver de la relève entrepreneuriale.

2. Créer une cellule économique permanente sur la guerre tarifaire.

3. Robotiser maintenant dans les entreprises.

4. Soutenir les commerces de proximité dans les villages.

5. Défendre la gestion de l’offre et soutenir la relève agricole.

6. Accentuer l'accès au marché canadien et développer de nouveaux marchés internationaux.

7. Profiter des contrats des chantiers maritimes et d'approvisionnements du gouvernement du Québec.

8. Réaliser la phase 1 du prolongement de l’autoroute 73 et l’étude d’opportunité sur le deuxième pont à Saint-Georges.

9. Maximiser les retombées économiques des Jeux du Québec à l'été 2027.

10. Valorisation de la main-d’œuvre pour la reprise économique.

(Photo EnBeauce.com)