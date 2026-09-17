Carnet de campagne — Jour 22

Voici quelques dépêches en ce Jour 22 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.

— La FADOQ des régions de Québec et Chaudière-Appalaches – près de 110 000 membres dans 163 clubs affiliés – a tenu, mercredi, un atelier interactif (Dans la peau d'un aîné) aux candidates et aux candidats des principaux partis politiques qui se présentent dans la région. L'événement proposait une expérience immersive simulant les effets et les impacts du vieillissement humain. Sur les plans physique et mental, ils ont pu expérimenter les réalités quotidiennes des personnes âgées, qu’il s’agisse de défis liés à la mobilité, à l’agilité ou à la vision

Cette initiative s'inscrit dans la démarche du Réseau FADOQ, qui a présenté une plateforme électorale regroupant des revendications précises pour améliorer la qualité de vie des aînés au Québec:

• Améliorer l’accès aux soins et aux services de santé

• Encourager le vieillissement actif

• Favoriser le maintien à domicile grâce à des options accessibles

• Offrir un soutien financier adapté aux 50 ans et plus, afin d'assurer une meilleure protection.

► Pour plus d’info sur le programme Dans la peau d’un aîné, cliquez ici.

(Photo courtoisie FADOQ Québec et Chaudière-Appalaches)

– L’accès au transport adapté et collectif ne devrait pas dépendre du lieu où l’on habite. Pourtant, près de 800 municipalités, représentant 39 % de la population québécoise, n’ont toujours pas accès à des services répondant pleinement à leurs besoins. La Fédération québécoise des municipalités (FQM) appelle les partis politiques à s’engager à rendre ces services accessibles dans toutes les régions. Le regroupement invite les formations politiques à s’engager à assurer un financement adéquat du transport adapté et collectif régional, afin que les régions obtiennent une part du financement correspondant au poids démographique des communautés non desservies par les sociétés de transport.«Les régions ne demandent pas de traitement de faveur. Elles demandent simplement que les investissements en transport tiennent compte des millions de Québécoises et de Québécois qui vivent à l’extérieur des grands centres », a déclaré le président de la fédération, Jacques Demers.

(Photo courtoisie FQM)

— Reportage complet en ligne ce soir, à 18 h, sur EnBeauce.com, concernant le débat électoral qui s'est tenu aujourd'hui au Centre des congrès Le Georgesville et mettant aux prises les cinq candidates et candidats qui se font la course dans la circonscription de Beauce-Sud.