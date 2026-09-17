Centre des congrès Le Georgesville
C'est jour de débat électoral dans Beauce-Sud
Les candidates et les candidats, en lice pour obtenir le siège de la circonscription de Beauce-Sud le 5 octobre prochain, s'affronteront aujourd'hui, de 11 h 30 à 13 h, dans le cadre d'un débat électoral, qui prendra place au Centre des congrès Le Georgesville.
Il s'agira de la première tribune de la campagne où Angèle Bouffard (Parti Québécois), Amélie Carrier (Québec solidaire). Alvaro Peressutti (Parti libéral du Québec), Jonathan Poulin (Parti conservateur du Québec), et le député sortant, Samuel Poulin (Équipe Christine Fréchette) se retrouveront face-à-face.
Les thèmes abordés, sur une période de 90 minutes, le seront en quatre blocs: économie, entrepreneuriat et investissements; transport et infrastructures; immigration; et santé, aînés et famille.
C'est le journaliste d'EnBeauce.com, Germain Chartier, qui agira comme animateur et modérateur du débat, qui compte aussi comme partenaires médias Le Soleil, L’Éclaireur-Progrès, et Arsenal Média.
Comme par les années passés, l'événement se fait sous la supervision de la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Georges.
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