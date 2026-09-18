Circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud
Carnet de campagne — Jour 23
Voici quelques dépêches en ce Jour 23 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.
— C'est hier, jeudi 17 septembre, que se terminait la période des mises en candidature officielle auprès d'Élections Québec, pour être inscrit sur le bulletin de vote du scrutin du 5 octobre prochain.
Pour Beauce-Nord, ils seront six, soit Julie Dionne (Québec solidaire), Patricia Drouin (Parti conservateur du Québec), Éric Gagnon Poulin (Parti Québécois), Nancy Labbé (Parti libéral du Québec), Philippe Simard (Coalition Beauce-Nord - Équipe Christine Fréchette), ainsi que Pierre Larochelle (Parti nul), qui n'apparaît pas sur le montage photo.
Pour Beauce-Sud, ils seront six également, soit Angèle Bouffard (Parti Québécois), Amélie Carrier (Québec solidaire). Alvaro Peressutti (Parti libéral du Québec), Jonathan Poulin (Parti conservateur du Québec), le député sortant, Samuel Poulin (Équipe Christine Fréchette), ainsi que Ginette Vien (Démocratie Directe), qui n'apparaît pas sur le montage photo.
(Montage EnBeauce.com à partir des photos officielles)
— Pour l'ensemble du Québec, 908 candidatures ont été acceptées dans les 127 circonscriptions du Québec (880 lors des élections générales de 2022 avec 125 comtés). Il y a sept candidatures par circonscription, en moyenne. Les cinq grands partis ont des représentantes et des représentants pour l'ensemble des comtés. Au nombre des autres partis officiellement reconnus, les cinq qui en dénombre le plus sont Climat Québec (52), Parti nul (38, dont Beauce-Nord), le Parti vert du Québec (37), le Parti canadien du Québec (29), et Démocratie Directe (28, dont Beauce-Sud). En plus des candidatures des partis politiques, on compte 19 candidates et candidats indépendants à travers le Québec.
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