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Samuel Poulin reçoit l'appui de l'homme d'affaires Marcel Dutil

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Photo: Facebook Samuel Poulin

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Le député-ministre sortant et candidat de l'Équipe Christine Fréchette dans Beauce-Sud, Samuel Poulin, a reçu un appui de taille.

En effet, l'homme d'affaires et fondateur du Groupe Manac, Marcel Dutil, a donné son soutien personnel à l'élu dans une entrevue diffusée ce matin sur les ondes de Radio-Beauce.

Il a pris position en soulignant le travail accompli par M. Poulin dans la région et pour le Québec.

«Dans le contexte économique actuel, alors que la Beauce affronte une guerre tarifaire bien réelle, il a souligné mon leadership et l’importance pour la Beauce d’avoir une voix forte à Québec», a écrit le député sur sa page Facebook. «Je suis fier de cet appui, mais surtout reconnaissant de sa confiance

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