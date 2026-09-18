Écoutez les enjeux débattus dans la course pour gagner Beauce-Sud

EnBeauce.com a capté l'intégralité du débat électoral devant public, qui s'est tenu ce jeudi 17 septembre, au Centre des congrès Le Georgesville de Saint-Georges.

Les porte-étendards des cinq partis politiques officiellement représentés dans la course se sont prêtés à l'exercice menée par le journaliste Germain Chartier, qui agissait comme animateur et modérateur du débat,

Ce sont Angèle Bouffard (Parti Québécois), Amélie Carrier (Québec solidaire). Alvaro Peressutti (Parti libéral du Québec), Jonathan Poulin (Parti conservateur du Québec), et le député sortant, Samuel Poulin (Équipe Christine Fréchette).

Neuf questions ont été posées sur les thèmes abordés en quatre blocs: économie, entrepreneuriat et investissements; transport et infrastructures; immigration; et santé, aînés et famille.

Écoutez l'intégrale du débat électoral qui a été organisé sous la supervision de la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Georges.