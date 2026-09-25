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Élections provinciales 2026

Circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud

Carnet de campagne — Jour 30

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Photo: Élections Québec

Voici quelques dépêches en ce Jour 30 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.

— La candidate péquiste de Beauce-Sud, Angèle Bouffard, a dévoilé ses priorités électorales par voie de communiqué de presse ce vendredi, misant notamment sur une baisse progressive de l'impôt des PME, un plan agricole de 450 millions $ sur quatre ans, une hausse de 50 % du budget des soins à domicile pour les aînés et l'ajout de 10 000 places en CPE. Elle propose aussi une baisse de la TVQ sur l'essence et une décentralisation des décisions vers les régions. « Je veux contribuer à un Québec solide, qui fait confiance à ses régions, qui rapproche les décisions des gens et qui favorise l'égalité des chances », a-t-elle conclu.

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(Photos du communiqué de presse)

 

—  Le candidat de Beauce-Sud pour le Parti Conservateur du Québec, Jonathan Poulin, était avec sa collègue et candidate dans Beauce-Nord, Patricia Drouin, pour leur blitz de visites d'entreprises en Beauce. Jonathan Poulin a également annoncé sa participation aux grandes entrevues réalisées par Paul Arcand. L'entrevue complète est disponible sur le site internet du 98,5 FM. 

—  Alvaro Peressutti, candidat du Parti libéral du Québec, s'est quant à lui rendu dans deux entreprises de la région, soit Ébénisterie Chambois et Armoires de cuisine Milmonde pour discuter des conséquences des tarifs américains. 

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(Photos tirées de Facebook)

— La candidate pour Québec Solidaire, Amélie Carrier, a débuté il y a quelques jours une tournée des organismes communautaires. Elle s'est notamment rendue dans les locaux d'Équi Justice pour parler d'immigration, mais aussi de La Véranda, Centre-Femmes à Saint-Georges pour aborder les enjeux de financement. 

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 (Photo tirée de Facebook)

— L'entrepreneur et vice-président de Club des Rotary de Saint-Georges, Renaud Labonte, a officiellement appuyé la candidature de Nancy Labbé, pour le Parti libéral du Québec dans Beauce-Nord.

— La candidat du Parti Québécois, Éric Gagnon Poulin, s'est déplacé pour rencontrer les résidents du Trois Cent à Beauceville. Lors de ses échanges, le péquiste a notamment été sensibilisé sur les problèmes de surpopulation féline dans le territoire. Par la suite, il a participé à un cocktail en l'honneur de Madame Annie Roy, dans le cadre du dévoilement du nom officiel l'Académie culinaire Annie Roy à Saint-Jules. 

 

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