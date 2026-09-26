Carnet de campagne — Jour 31

Voici quelques dépêches en ce Jour 31 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.

— Alors que la présente campagne électorale est marquée par une résurgence de propos misogynes et haineux de plusieurs candidat·e·s, le Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches (RGFCA) invite les électrices et les électeurs à la vigilance. L'organisme, qui comprend 22 groupes de femmes du territoire, dénonce la banalisation de ces propos inacceptables et condamne, entre autres, toute forme de misogynie, de racisme, de transphobie et de grossophobie. «Ces formes de discrimination n’ont pas leur place dans nos communautés en 2026; encore moins au salon Bleu. Les propos dénigrants à l’égard des femmes, des personnes issues de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres ainsi que les personnes racisées ne devraient jamais être tolérés et excusés par les instances politiques briguant le pouvoir», a fait savoir le regroupement par voie de communiqué de presse.

Ainsi, le RGFCA encourage les électrices et électeurs de la région à s’informer sur les enjeux de la présente campagne électorale via des sources médiatiques fiables et variées: «Dans le contexte actuel, il est capital de porter attention à l’historique des candidat·e·s et à leurs prises de position actuelles et passées, notamment en matière de condition féminine.»

Notons que pour la première fois dans l'histoire politique régionale, la moitié des candidatures sont celles de femmes, et ce dans les deux comtés. Pour Beauce-Nord, on retrouve Julie Dionne (QS), Patricia Drouin (PCQ) et Nancy Labbé (PLQ). En ce qui concerne Beauce-Sud, Angèle Bouffard (PQ), Amélie Carrier (QS) et Ginette Vien (Démocratie Directe) sont dans la course.

(Photo: Archives EnBeauce.com)

— Les résultats d’un sondage portant sur les priorités et les intentions de vote de la population des municipalités de moins de 100 000 habitants ont été dévoilés à l’occasion du Congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), qui s'est tenu cette semaine à Québec. Ils démontrent que l’accès aux soins de santé et le maintien des services de proximité (71%) arrivent au premier rang des priorités de la population. Suivent l’accessibilité et l’abordabilité du logement, le maintien et l’amélioration des services publics, le développement économique et les possibilités d’emploi, ainsi que l’environnement.



Une nette préférence se dégage également en matière d’infrastructures: 82 % des répondants estiment qu’il est préférable d’investir d’abord dans l’entretien des infrastructures existantes plutôt que dans la construction de nouvelles infrastructures.



« Ce sondage démontre clairement que les préoccupations exprimées par la population rejoignent plusieurs réalités auxquelles nos municipalités sont confrontées quotidiennement. Les partis doivent maintenant démontrer comment ils entendent répondre concrètement aux besoins des citoyennes et citoyens de toutes nos régions », a déclaré Jacques Demers, président de la FQM.

(Photo tirée de Facebook FQM)