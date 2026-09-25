Patrica Drouin en visite dans une ferme avicole de Saint-Victor

La candidate dans la circonscription de Beauce-Nord pour le Parti conservateur du Québec, Patricia Drouin, a visité ce jeudi 24 septembre, la Ferme Steve Plante inc., à Saint-Victor, à l'invitation des Éleveurs de volailles du Québec (EVQ), dans le cadre de la campagne électorale provinciale.

La rencontre a permis de présenter les réalités du secteur avicole québécois et d'aborder les enjeux prioritaires des éleveurs, notamment la protection de la gestion de l'offre, l'adaptation du mécanisme de remboursement de la tarification du carbone, l'allègement des démarches administratives et l'exemption de la taxe sur les primes d'assurance pour les protections essentielles aux entreprises agricoles.

« Rien ne remplace une visite à la ferme pour comprendre la réalité des producteurs. En venant sur le terrain, les candidats peuvent constater directement l'impact des politiques publiques sur nos entreprises. Il est essentiel que les partis politiques prennent des engagements concrets afin d'assurer la compétitivité et la pérennité de la production avicole québécoise », a souligné le président des EVQ, Benoît Fontaine.

L'éleveur de poulets Samuel Plante a pour sa part échangé avec Mme Drouin sur les investissements nécessaires au maintien d'une production moderne, ainsi que sur les obligations liées à la santé et au bien-être animal.

Les Éleveurs de volailles du Québec, qui représentent plus de 690 fermes au Québec, dont 623 productrices de poulets et 161 de dindons, affirment vouloir poursuivre leurs échanges avec les autres formations politiques et candidats au cours de la campagne.