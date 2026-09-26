Ginette Vien est candidate de Démocratie Directe

Les électrices et les électeurs de Beauce-Sud auront le possibilité de fixer leur choix sur une 6e personne dans ce scrutin provincial.

En effet, le nom de Ginette Vien, de Démocratie Directe, apparaîtra officiellement sur le bulletin de vote.

Native de Sainte-Claire et résidente de Standon depuis sa retraite en 2007, la candidate a oeuvré dans le domaine de l'enseignement, durant la dernière partie de sa carrière, qui a commencé comme propriétaire d'un salon d'esthétique.

Membre active de la Corporation de développement socio-économique de Standon, pendant une dizaine d'années, elle est également bénévole à la bibliothèque locale.

« La raison de mon engagement comme candidate dans Beauce-Sud est de faire entendre la voix de nos membres de Démocratie directe dont la devise (Le peuple décide et l'élu exécute) rejoint mes convictions », a-t-elle expliqué dans un message courriel envoyé à EnBeauce.com.

Au niveau économique. elle blâme les deux paliers de gouvernement (provincial et fédéral) de dépenser sans compter, et de créer un endettement «invraisemblable» sur le dos des contribuables, qui devront payer en bout de compte. « C'est simple, le peuple doit reprendre son pouvoir d'achat, sinon il n'y a pas d"économie florissante. On doit arrêter de déléguer notre pouvoir à des fonctionnaires et élus qui ne pensent qu'à leur intérêt », de dire Mme Viens.

Quant à la pénurie de main d'oeuvre et le recours à l'immigration pour combler les besoins, elle propose plutôt de faire venir en Beauce les travailleurs au chômage qui se trouvent ailleurs au Québec, principalement à Montréal, avant de faire appel à des contingents venus de l'extérieur du pays. « C'est enrichissant d'avoir d'autres cultures dans notre pays ou dans notre province, mais on ne doit pas se faire envahir. Il faut faire attention à l'assimilation de la culture québécoise. »

En santé, elle demande que les épiceries offrent « une nourriture moins chimique » car, ce qui est vendu à l'heure actuelle sur les tablettes causerait, à son avis, beaucoup de maladies. Ce faisant, la situation serait « payante pour les grandes pharmacies (puisque) plus de 75% des Québécois prennent des médicaments », avance la dame.

Enfin, elle estime que les décisions doivent être prises à un niveau plus local, en plus de rapatrier beaucoup de services dans les municipalités.

« Comme peuple, nous avons graduellement délégué notre pouvoir. Nous devons le reprendre, avec un souci de transparence et d’imputabilité. La Beauce est un peuple avec une forte identité culturelle, entrepreneuriale, innovatrice, et reconnue à travers le Canada, l'Amérique et même à l'international », de conclure Ginette Viens.