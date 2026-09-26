Sur les enjeux de la circonscription
Beauce-Nord: retour sur les réponses au questionnaire d'EnBeauce.com
Les candidates et les candidats des circonscriptions de Beauce-Nord, en vue du scrutin du 5 octobre, ont toutes est tous répondu au questionnaire préparé par l'équipe des nouvelles d'EnBeauce.com, que nous avons diffusé au cours des dernières semaines.
Si vous êtes intéressé, replongez-vous dans les réponses écrites publiées intégralement ou réécoutez les entrevues vidéo reprenant de vive voix leurs priorités et engagements.
Un bon moyen aussi de découvrir les femmes et les hommes qui ont décidé de s'embarquer dans cet exercice hautement démocratique.
La candidate Julie Dionne en six réponses
La candidate Patricia Drouin en six réponses
Le candidat Éric Gagnon Poulin en six réponses
La candidate Nancy Labbé en six réponses
Le candidat Philippe Simard en six réponses
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