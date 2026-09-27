Carnet de campagne — Jour 32

Voici quelques dépêches en ce Jour 32 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.

— Tout indique que le soir du 5 octobre, le triangle des grands vainqueurs du Parti conservateur du Québec (PCQ), dans Chaudière-Appalaches, sera celui des trois B: Beauce-Nord (Patricia Drouin), Beauce-Sud (Jonathan Poulin), et Bellechasse (Éric Duhaime). C'est du moins ce qu'évalue l'agrégateur de sondages Qc125.com, selon un filtre de classement qui compile les circonscriptions en fonction de la tendance à voter pour un parti: solides, probables, enclins et enfin, les comtés pivots.

Sur le territoire administratif, le triangle des trois B est au premier échelon (solides). Suivent Chutes-de-la-Chaudière et Lotbinière-Frontenac au 2e plancher (probables). Ensuite, les électrices et les électeurs de Lévis seraient enclins à voter pour le PCQ, plutôt que de renouveler le mandat du caquiste sortant, Bernard Drainville. Finalement, dans Côte-du-Sud, l'appui pivote entre le Parti Québécois et le PCQ, ce qui signifierait une fin de course pour le député sortant de la CAQ, Mathieu Rivest. Notons aussi que chez nos voisins de Mégantic, la bataille se fait à trois entre la CAQ, le PCQ et le PQ.

Enfin, mentionnons que dans Beauce-Nord, le Parti Québécois, représenté par Éric Gagnon Poulin, a pris le 2e rang des intentions de vote, avec 20% d'appui, devant la CAQ qui en obtient 18%.

(Capture d'écran tirée de Qc125.com - 27 septembre)

— La candidate de Québec solidaire dans Beauce-Sud, Amélie Carrier, persiste et signe dans le dossier du transport collectif. Sur sa page Facebook de campagne, elle a publié une photo (voir ci-bas) de l'époque où elle militait déjà pour maintenir un lien d’autobus interurbain entre Saint-Georges et Québec. «Ce service a finalement disparu, mais le besoin, lui, est toujours là. Depuis, différents projets et services de transport collectif se sont développés dans les MRC de la Beauce. Il faut maintenant aller plus loin: mieux relier nos municipalités entre elles et, à terme, assurer des connexions efficaces vers Lévis et Québec. Québec solidaire souhaite mettre en place un véritable réseau public d’autobus interurbains et investir davantage dans le transport collectif régional. Ce n'est plus vu comme un service pas rentable mais un service essentiel! Pour moi, la mobilité, c’est une question d’autonomie, d’accès aux soins, au travail, aux études et aux services. Si je suis élue, je m’engage à faire du transport collectif en Beauce un dossier que je porterai activement et à demander un suivi clair sur les projets déjà amorcés.»

(Photo tirée de Facebook)

— «Si je suis élue, je m’engage à porter la réalité de nos agricultrices et agriculteurs à Québec, pour que les mesures répondent vraiment aux besoins de notre territoire, promet la candidate du Parti libéral du Québec dans Beauce-Nord, Nancy Labbé. Ils nourrissent nos familles, créent des emplois et font vivre nos villages». Elle reprend les propositions de sa formation politique, pour répondre aux enjeux de ce secteur d'activité économique:

• 560 M$ redistribués aux agriculteurs sur quatre ans.

• Une réforme de la Financière agricole.

• Un meilleur soutien à la relève.

• Des démarches simplifiées dans le secteur agroalimentaire.

• Un financement stable pour les travailleurs de rang.

(Photo tirée de Facebook)