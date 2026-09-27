Beauce-Sud: retour sur les réponses au questionnaire d'EnBeauce.com

Sur les enjeux de la circonscription

Les candidates et les candidats des circonscriptions de Beauce-Sud, en vue du scrutin du 5 octobre, ont toutes est tous répondu au questionnaire préparé par l'équipe des nouvelles d'EnBeauce.com, que nous avons diffusé au cours des dernières semaines.

Si vous êtes intéressé, replongez-vous dans les réponses écrites publiées intégralement ou réécoutez les entrevues vidéo reprenant de vive voix leurs priorités et engagements.