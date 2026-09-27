Deux jours de vote par anticipation

C'est aujourd'hui et demain que se tient le vote par anticipation dans l'ensemble des circonscriptions du Québec.

Les lieux de vote sont ouverts de 9 h 30 à 20 h.

Si vous êtes en âge de voter (18 ans et plus) et de citoyenneté canadienne, vous devriez avoir reçu par la poste une enveloppe d'Élections Québec indiquant si vous être inscrit officiellement sur la liste électorale.

Ce document comporte aussi l'adresse du lieu de votation par anticipation de votre circonscription, selon votre section de vote. Ce lieu peut être différentque celui du jour du scrutin du 5 octobre.

Lorsque vous vous rendrez sur place, vous devrez présenter une seule pièce d'identité parmi les suivantes: permis de conduire du Québec, carte d'assurance maladie du Québec, passeport canadien valide, certificat de statut d'Indien ou carte d'identité des Forces canadiennes.

Par ailleurs, voici les adresses des deux bureaux du directeur de scrutin en Beauce:

Beauce-Nord

576, du boulevard Vachon

Sainte-Marie.

Beauce-Sud

8585, boulevard Lacroix, bureau 350

Saint-Georges.

Ils sont accessibles du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 20 h, et les samedis et dimanches, de 9 h 30 à 16 h, jusqu'au 30 septembre, et le jeudi 1er octobre, de 9 h 30 à 14 h.