Carnet de campagne — Jour 33

Voici quelques dépêches en ce Jour 33 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.

— Le député sortant et candidat de l'Équipe Christine Fréchette - CAQ, Samuel Poulin, a partagé, ce lundi matin, un communiqué de presse pour réagir aux propos qu'aurait tenu son adversaire du Parti conservateur du Québec, Jonathan Poulin. Samuel Poulin juge les propos de ce dernier comme « inadéquats et irrespectueux ». En effet, le candidat conservateur aurait mentionné que « ça sentait les boulamites », dans une chronique à Radio X datant de février dernier, suite à la présence de Janvier Grondin, ancien député de l'ADQ dans Beauce-Nord, ainsi que Luc Provençal, à un rassemblement en faveur de Bernard Drainville. « Encore une fois, des propos qui dénigrent nos bâtisseurs de la part de Jonathan Poulin. Et cette fois, ce sont deux hommes qui ont consacré une grande partie de leur vie à faire avancer notre région : Janvier Grondin et Luc Provençal. Deux hommes qui ont servi la Beauce, qui se sont impliqués et qui continuent encore aujourd’hui de le faire. On peut avoir des visions différentes de la politique. On peut débattre. Mais le respect envers ceux qui ont bâti notre région devrait toujours demeurer. Pour Jonathan Poulin, c’est sa façon de faire de la politique depuis des années et c’est ce qu’il propose aux Beaucerons. Pour moi, il ne représente pas le côté rassembleur des Beaucerons », a souligné Samuel Poulin.

— De son côté, Jonathan Poulin, candidat pour le Parti conservateur du Québec, a réagit sur ses réseaux sociaux en indiquant : « Honnêtement, c’est rendu pathétique! Samuel a passé la campagne à essayer de me faire passer pour un pas gentil, boooo plus souvent qu’autrement avec de vieilles citations, souvent prises hors contexte ou a vous faire peur avec Trump, boooo ! Il n’a pas de propositions concrètes pour essayer d’améliorer la vie des Beaucerons avec le coût de la vie, les taxes, les soins de santé, les listes d’attente en garderie, le transport scolaire… C’est peut-être parce ça fait 8 ans que le parti de Samuel, la Coalition Avenir Fréchette a lamentablement échoué! ».

— En dehors de ce nouvel affrontement entre les deux candidats Poulin, Alvaro Peressutti, pour le Parti libéral du Québec dans Beauce-Sud, est de son côté allé à la rencontre de Marie-Josée Gamache directrice de la Maison Catherine de Longpré.

— Angèle Bouffard, du Parti Québécois, a fait un rappel de la proposition de son parti, d'atteindre 25 000 places de plus en CPE et de bonifier le régime d'assurance parentale. En effet, son parti vise cet objectif pour 2030 et la mise en place d'un revenu plancher pour les deux nouveaux parents.

— Dans Beauce-Nord, Nancy Labbé, candidate pour le Parti libéral du Québec, s'est engagée à travailler à faire avancer deux projets importants pour le territoire, à savoir le nouveau pont à Saint-Joseph, et les tronçons manquant de la Véloroute de la Chaudière. Elle a rappelé que son parti souhaite faire passer de 4,4 % à 8 % la part du Plan québécois des infrastructures réservée aux municipalités.