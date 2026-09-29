Le Parti conservateur du Québec présente sa plateforme en matière de justice et de sécurité publique

Le porte-parole du PCQ en matière de justice et de sécurité publique et candidat dans Beauce-Sud, Jonathan Poulin, ainsi que le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime.

Le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, ainsi que son porte-parole en matière de justice et de sécurité publique et candidat dans Beauce-Sud, Jonathan Poulin, ont présenté aujourd’hui la plateforme du PCQ en matière de justice et de sécurité publique.

« Le Parti conservateur du Québec vous le savez, nous sommes le parti de la loi et de l'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire être le parti de la loi de l'ordre? Ça veut dire que le crime, la violence, particulièrement la violence faite aux femmes, le désordre public, on veut gérer ça avec une main de fer », a déclaré Éric Duhaime dès l'ouverture de la conférence de presse tenue devant le palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

La plateforme présentée ce mardi s’articule autour de cinq thèmes: la fermeté envers le crime, la sécurité des femmes, la sécurité dans les communautés, l’égalité devant la loi et une justice plus efficace. Les deux politiciens ont particulièrement mis de l’avant les mesures visant à protéger les femmes et les victimes.

« Une femme qui dénonce la violence conjugale doit pouvoir se sentir protégée pendant que la justice suit son cours. Nous voulons mieux surveiller les personnes qui représentent un danger pour leur victime et faire en sorte que celle-ci ne soit pas laissée seule devant le système », a déclaré Éric Duhaime.

Le PCQ demandera au gouvernement fédéral de rendre obligatoire le port du bracelet électronique pour les personnes accusées de violence conjugale en attente de procès, ainsi que pour les personnes libérées d’un pénitencier fédéral qui présentent un niveau de dangerosité inacceptable pour leur victime. Cette mesure ainsi vise à renforcer la surveillance durant une période où la victime peut craindre une nouvelle agression. « Tout citoyen a la présomption d'innocence. Mais par contre des fois on va juger qu'une personne ne peut pas avoir sa libération en attente d'un procès, même si elle bénéficie encore de la présomption d'innocence jusqu'à la fin de son procès. Alors dans cet esprit de balancer les risques (...) on pense que malheureusement dans ces situations-là, on peut entacher quelque peu la présomption d'innocence avec ces mesures-là. On le fait déjà dans toutes sortes de matières, mais nous on veut l'étendre en matière de violence conjugale et les violences à caractère sexuelle », a précisé Jonathan Poulin.

Le parti propose également de rendre public, dans un registre, le lieu de résidence des prédateurs sexuels graves ou récidivistes. Les femmes et les familles disposeraient ainsi de renseignements supplémentaires pour prendre les précautions qu’elles jugent nécessaires.

Enfin, le PCQ souhaite adopter une charte québécoise des droits des victimes d’actes criminels afin que leurs droits soient reconnus tout au long des procédures judiciaires. « En ce moment, une victime, en matière criminelle et pénale, c'est un simple témoin. (La charte) vient leur donner le droit à certaines informations, ça donne accès au dossier des procureurs, ça donne un droit à la protection dans certaines mesures, ça donne un droit à la participation, donc on leur donne la possibilité de s'exprimer durant le procès (...) et également un droit à un dédommagement dans certains cas. »

La plateforme prévoit aussi de maintenir les sommes consacrées au ministère de la Justice et d’améliorer son efficacité pour réduire les délais qui prolongent l’incertitude vécue par les victimes.

« Après avoir dénoncé un crime, une victime ne devrait pas avoir à se battre pour comprendre ses droits ou attendre indéfiniment que son dossier avance. Notre objectif est une justice plus rapide, plus attentive aux victimes et plus ferme envers les personnes qui les mettent en danger », a affirmé Jonathan Poulin.

La plateforme comprend également des engagements visant à soutenir le travail policier et à faire pression sur le gouvernement fédéral pour réduire les libérations hâtives, limiter le recours aux « peines Netflix » et rétablir les peines minimales.