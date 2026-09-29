Les six candidats de Beauce-Sud à l'épreuve des étudiants

De gauche à droit et de bas en haut : Jonathan Poulin du Parti conservateur du Québec, Samuel Poulin, Équipe Christine Fréchette - Coalition Avenir Québec, Alvaro Peressutti, Parti libéral du Québex, Antoine Mazot-Oudin, enseignant en Sciences humaines du Cégep, Ginette Vien, parti Démocratie directe, Amélie Carrier de Québec Solidaire et enfin Angèle Bouffard du Parti Québécois.

Les six candidats et candidates en lice dans Beauce-Sud pour l'élection provinciale du 5 octobre se sont prêtés, ce mardi, à un troisième et dernier débat, organisé au Cégep Beauce-Appalaches et animé par les questions des étudiantes et étudiants du cours La vie politique au Canada et au Québec.

Samuel Poulin représentait l'équipe de Christine Fréchette (CAQ), Jonathan Poulin le Parti conservateur du Québec, Angèle Bouffard le Parti québécois, Alvaro Peressutti le Parti libéral du Québec, Amélie Carrier Québec solidaire et Ginette Vien pour le parti Démocratie directe.

Interpellés d'entrée de jeu sur l'inflation et l'insécurité alimentaire étudiante (près de 44 % des cégépiens en vivraient une forme, selon la question posée), les candidats ont offert des réponses nettement clivées entre allégements fiscaux et relance de programmes publics.

Samuel Poulin a défendu le bilan de son gouvernement : permis de conduire à 25 $, immatriculation à 50 $, baisses d'impôt, crédit d'impôt à l'achat d'une première propriété porté de 1 500 $ à 7 000 $. « Il faut se méfier de toujours dire qu'on va tout donner, tout remettre. Notre cadre financier se tient, il est crédible », a-t-il fait valoir. Jonathan Poulin a plutôt misé sur l'abolition de la taxe carbone, qu'il dit être le seul parti à proposer intégralement, et sur la suspension de la taxe sur les carburants, alignée sur celle déjà levée par le fédéral. « Ça serait à peu près 30 sous de différence sur le litre », a-t-il chiffré, promettant aussi de retirer la taxe sur les biens usagés et de rendre non imposables les premiers 35 000 $ de revenu, pour tous plutôt que pour les 65 ans et plus seulement.

Alvaro Peressutti a ciblé le logement comme premier poste de dépense, avec un objectif de 100 000 nouveaux logements par année pour faire baisser les prix. Amélie Carrier a plaidé pour un État fort plutôt qu'allégé, avec une réforme du Tribunal administratif du logement plafonnant les hausses de loyer à 3 %, des stages obligatoires rémunérés et 15 épiceries publiques. Angèle Bouffard a proposé de relancer le programme Accès Logis, avec 45 000 places de logement à bas tarif, dont 10 000 réservées aux étudiants, en plus d'une passe de transport collectif à 95 $. Ginette Vien a pour sa part récusé l'ensemble des propositions concurrentes, plaidant pour une décentralisation des pouvoirs et des budgets vers les municipalités et les citoyens eux-mêmes plutôt que « des promesses, encore des promesses ».

Transport collectif: un dossier régional qui divise

La question du transport en commun à Saint-Georges, dont la ligne d'autobus vers Québec a été abolie en 2023 et dont les taxis collectifs ont vu leur budget réduit, a donné lieu à l'échange le plus direct de la soirée.

Alvaro Peressutti a d'emblée tempéré les attentes. « Je ne crois pas que la priorité, ce soit vraiment d'avoir un système de transport solide et en commun. On a un territoire très large à couvrir », a-t-il affirmé, proposant plutôt de mieux financer le Taxibus existant et de compléter l'autoroute 73 pour sortir le camionnage lourd du boulevard Lacroix.

Amélie Carrier, surnommée « madame Autobus » pour son implication dans le dossier depuis 2018, a rappelé militer personnellement pour ce service en raison de son handicap visuel, et a promis un investissement de 23 milliards de dollars sur dix ans en transport collectif à l'échelle du Québec, avec passe gratuite pour les 25 ans et moins et les 65 ans et plus.

Angèle Bouffard en a fait sa priorité numéro un advenant son élection, chiffrant à 100 000 le nombre d'utilisations annuelles du Taxibus à Saint-Georges et réclamant le retour de la ligne vers Québec avant décembre 2026.

Samuel Poulin a répliqué que le financement du Taxibus, plus de 400 000 $, était déjà confirmé pour la Ville de Saint-Georges, et qu'il négociait avec la MRC un montant supplémentaire d'environ 70 000 $ pour le transport intermunicipal. Sur la liaison Québec-Saint-Georges, il a évoqué la nécessité d'un achalandage garanti, autour de 30 % d'occupation, pour maintenir un tarif raisonnable. « On ne peut pas faire des 60 $ aller-retour, les gens ne le prendront pas », a-t-il illustré, rappelant gérer un budget où 320 milliards de dollars de demandes doivent être arbitrés pour 160 milliards disponibles.

Jonathan Poulin a rétorqué que c'est en pleine campagne électorale de 2022 que le gouvernement caquiste avait mis fin à cette même desserte, et que le député actuel proposait désormais un comité pour en évaluer l'utilité. « On le sait que c'est utile », a-t-il tranché, dénonçant un traitement à deux vitesses entre les grandes villes, dont l'État éponge les déficits de transport, et les régions comme la Beauce.

Le reste en bref

Sécurité publique et effectifs policiers : les candidats ont majoritairement plaidé pour un réinvestissement dans les corps policiers, en sous-effectif selon plusieurs. Jonathan Poulin a promis de protéger les budgets des « missions essentielles » que sont la police et la justice et d'intégrer davantage de professionnels en santé mentale dans les postes de police.

Alvaro Peressutti a proposé la rémunération des stages obligatoires et un financement des organismes communautaires à la mission plutôt qu'au programme.

Angèle Bouffard a mis de l'avant la technique policière déjà offerte au Cégep et un plan visant à réduire l'itinérance de moitié en un premier mandat.

Samuel Poulin a défendu l'implantation du programme de technique policière à Saint-Georges, qu'il attribue à son travail, tout en accusant le cadre financier du Parti conservateur de rendre incompatibles de tels investissements avec des compressions de 47 milliards de dollars.

Immigration et pénurie de main-d'œuvre : Amélie Carrier a proposé un seuil de 70 000 immigrants bien intégrés et l'abolition des permis de travail fermés.

Ginette Vien a plutôt suggéré de rapatrier vers les régions des personnes déjà présentes au Québec, pointant un déséquilibre entre Montréal et Beauce-Sud.

Angèle Bouffard a insisté sur l'intégration et la francisation tout en souhaitant réduire le nombre futur de résidents permanents.

Samuel Poulin a défendu le seuil actuel de 45 000 immigrants économiques et pressé son adversaire conservateur de préciser la liste de pays qu'évoquerait son chef, Éric Duhaime, pour orienter la sélection des immigrants.

Jonathan Poulin a répondu en citant deux critères, et non des pays précis, qu'il exclurait : les États où les femmes ont moins de droits que les hommes et ceux qui condamnent l'homosexualité, tout en dénonçant les compressions passées du gouvernement en francisation.

Alvaro Peressutti a résumé sa position en estimant que « le Québec n'a pas de problème d'immigration, il a un problème d'intégration ».

Infrastructures sportives et loisirs : Samuel Poulin a défendu le complexe multisport de Saint-Georges, financé à 85 % par Québec.

Alvaro Peressutti a évoqué le manque criant d'espace intérieur pour le soccer en hiver.

Angèle Bouffard a proposé une heure de sport obligatoire par jour à l'école.

Amélie Carrier a plutôt priorisé la rénovation d'infrastructures existantes, financée par une contribution demandée aux grandes fortunes.

Santé mentale des jeunes, en écho à un suicide étudiant survenu au Saguenay cet été : Samuel Poulin a défendu la clinique Aire ouverte de Saint-Georges pour les 12-25 ans, unique en Chaudière-Appalaches.

Jonathan Poulin, président d'un organisme communautaire en traitement des dépendances, a critiqué la fermeture d'un mois cet été du centre de désintoxication de Beauceville et réclamé un décloisonnement des professions de la santé.

Alvaro Peressutti a proposé une commission spéciale sur la santé mentale des jeunes et une plateforme de télésanté accessible en tout temps.

Amélie Carrier a demandé un ministère de la Femme et de l'Égalité de genre et davantage de ressources en psychothérapie pour les jeunes.

C'est toutefois Ginette Vien qui a créé un malaise dans la salle en concluant cette ronde de réponses sur une note nettement plus sombre. « Quand je dis que vous n'avez pas d'avenir, c'est parce que si vous restez dans ce système-là, qui est en train de s'effondrer, on va continuer de vous faire avaler toutes sortes de mensonges. Il faut que vous vous réveilliez », a-t-elle lancé aux étudiantes et étudiants présents, provoquant des réactions audibles dans l'assistance.

Question du public sur la grève des paramédics : un étudiant en soins préhospitaliers a interpellé les candidats sur le conflit de travail qui prive les paramédics de convention depuis plus de trois ans, retardant l'obtention de stages pour les étudiants du programme.

Samuel Poulin a indiqué que les enjeux résiduels touchent le fonds de pension et la retraite, et a dit souhaiter un règlement rapide. Jonathan Poulin et Alvaro Peressutti ont tous deux qualifié les revendications de raisonnables. Angèle Bouffard a souligné que le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, était le seul chef à avoir rencontré les représentants syndicaux jusqu'ici.

Pour rappel, le vote se tiendra le lundi 5 octobre.