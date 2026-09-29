Carnet de campagne — Jour 34

Voici quelques dépêches en ce Jour 34 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.

— Ce mardi 29 septembre avait lieu le débat au Cégep Beauce-Appalaches auquel ont participé les six candidats de Beauce-Sud, soit Ginette Vien, de Démocratie Directe, Samuel Poulin de l'Équipe Christine Fréchette - CAQ, Jonathan Poulin, du Parti conservateur du Québec, Alvaro Peressutti, du Parti libéral du Québec, Angèle Bouffard du Parti Québécois et enfin Amélie Carrier, de Québec Solidaire. Les étudiants du cégep ont ainsi pu échanger avec ces derniers dans le cadre de leur cours « La vie politique au Canada et au Québec ».



— Le Parti conservateur du Québec et son chef Éric Duhaime, ainsi que les deux candidats de Beauce-Sud et Beauce-Nord, Jonathan Poulin et Patricia Drouin, étaient du côté de Saint-Joseph-de-Beauce, ce mardi, afin de faire des annonces en matière de justice et de sécurité publique. Le contenu de ces annonces seront annoncées un peu plus tard sur EnBeauce.com.

— En ce qui concerne les derniers sondages pour la provinces, c'est l'Équipe Christine Fréchette - Coalition Avenir Québec qui connait le plus grand recul. Selon Québec125, l'équipe actuelle au gouvernement n'arriverait pas à faire élire un seul député le 5 octobre prochain. Les projections actuelles annoncent une nette victoire du Parti Québécois avec 30 % et environ 67 députés, il est suivi du Parti libéral du Québec avec 23 %, de la CAQ avec 18 %, du Parti conservateur du Québec à 17 % et enfin de Québec Solidaire à 11 %.