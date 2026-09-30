Carnet de campagne — Jour 35

Voici quelques dépêches en ce Jour 35 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.

— Le candidat de Beauce-Sud, Jonathan Poulin, pour le Parti conservateur du Québec, étaient avec son chef, Éric Duhaime, du côté de Saint-Joseph-de-Beauce, ce mardi, afin de présenter la plateforme Justice et Sécurité publique. Vous pouvez retrouver notre article sur cette annonce en cliquant ici. Par la suite, il s'est rendu à une rencontre avec les membres de la l'UPA de Chaudière-Appalaches pour parler de leurs enjeux et leurs priorités.



— Le député sortant et ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, candidat pour l'Équipe Christine Fréchette - CAQ, a fait le point de ses dernières rencontre. En plus d'avoir participé au débat du Cégep Beauce-Appalaches comme l'intégralité des autres candidats, il était présent, comme ministre, au congrès la Fédération Québécoise des municipalités (FQM) pour échanger avec les élus sur les défis de l'avenir. Il a également indiqué avoir eu plusieurs rencontre avec des citoyens, des entreprises et des commerçants.

— Amélie Carrier, candidate de Québec Solidaire, a remercié l'organisation et les étudiants du Cégep Beauce-Appalaches pour la qualité des questions posées durant le débat : « J’ai été impressionnée par la précision des questions qui nous ont été posées. On sentait une véritable volonté de comprendre les propositions des différents partis et de réfléchir au Québec dans lequel cette génération souhaite évoluer. »

— Après une rencontre avec le député fédéral, Jason Groleau, la candidate du Parti libéral du Québec dans Beauce-Nord, Nancy Labbé, a rappelé l'importance du dossier des nouvelles cartes pour les municipalités et les citoyens. « Je connais ce dossier par mon travail à la MRC. Les nouvelles cartes auront des conséquences majeures pour les familles, les entreprises, les projets de logement et la planification municipale. La protection contre les inondations est nécessaire, mais les décisions doivent aussi tenir compte de la réalité du terrain », a-t-elle écrit sur ses réseaux sociaux. Elle s'engage d'ailleurs à faire avancer ce dossier, si elle était élue.

— Le candidat du Parti Québécois, Éric Gagnon Poulin, est allé pour sa part, à la rencontre du directeur général de l'Association des propriétaires de boisés de la Beauce pour parler de l'accès aux marchés du bois et de la forêt privé. Il s'est ensuite rendu à Tring-Jonction pour une visite de l'usine KSM Inc.

— À noter que notre équipe était présente lors du débat électoral du Cégep Beauce-Appalaches de ce mardi. Il est possible de retrouver un résumé des choses qui ont été abordés par les différents candidats et candidates juste ici.