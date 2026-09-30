Fort taux de participation au vote par anticipation en Beauce

Les électeurs de Beauce-Sud et de Beauce-Nord se sont déplacés en plus grand nombre que la moyenne québécoise lors du vote par anticipation, tenu les 27 et 28 septembre.

Le taux de participation s'est établi à 29,52 % dans Beauce-Sud et à 26,13 % dans Beauce-Nord, comparativement à 24,56 % à l'échelle du Québec.

Dans Beauce-Sud, six candidats sollicitent l'appui des électeurs : Angèle Bouffard, du Parti québécois; Amélie Carrier, de Québec solidaire; Alvaro Peressutti, du Parti libéral du Québec; Jonathan Poulin, du Parti conservateur du Québec; Samuel Poulin, de l'équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec; et Ginette Vien, de Démocratie directe.

Dans Beauce-Nord, six candidats sont aussi sur les rangs : Julie Dionne, de Québec solidaire; Patricia Drouin, du Parti conservateur du Québec; Éric Gagnon Poulin, du Parti québécois; Nancy Labbé, du Parti libéral du Québec; Pierre Larochelle, du Parti nul; et Philippe Simard, de l'équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec.

Le jour du scrutin est fixé au lundi 5 octobre pour les électeurs qui n'ont pas voté par anticipation. Les bureaux de vote seront ouverts de 9 h 30 à 20 h.