Jonathan Poulin clôt sa campagne en réitérant ses engagements

Jonathan Poulin, candidat pour le Parti conservateur du Québec dans Beauce-Sud et son chef, Éric Duhaime.

Le candidat du Parti conservateur du Québec dans Beauce-Sud, Jonathan Poulin, a clôturé sa campagne électorale en réitérant les engagements pris au cours des dernières semaines et en remerciant les citoyens de la circonscription pour leur accueil.

Présent sur le terrain depuis quatre ans, M. Poulin a mené une campagne axée sur le coût de la vie, l'économie, les jeunes et la défense des intérêts de Beauce-Sud à l'Assemblée nationale.

« Sur le terrain, j'ai senti un désir de changement et une volonté de voir les choses se faire autrement à Québec. Les gens nous parlent de leurs préoccupations, mais aussi de ce qu'ils souhaitent pour l'avenir de la Beauce. J'ai entendu leur message », affirme-t-il.

Le candidat a fait du prix de l'essence l'un des enjeux centraux de sa campagne. « En Beauce, prendre son véhicule n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Chaque hausse du prix de l'essence se fait sentir directement dans le portefeuille des familles et des travailleurs », souligne-t-il, rappelant du même souffle l'engagement de sa formation politique à abolir la taxe carbone.

M. Poulin dit aussi vouloir défendre les entrepreneurs de la région, réduire le poids de la bureaucratie et miser sur l'avenir des jeunes. « Je veux que nos jeunes puissent travailler, entreprendre, acheter une maison, fonder une famille et bâtir leur avenir ici, en Beauce », indique-t-il.

Il invite maintenant les électeurs de Beauce-Sud à se présenter aux urnes le lundi 5 octobre. « Le 5 octobre, la parole vous appartient. Peu importe votre choix, j'invite toutes les Beauceronnes et tous les Beaucerons à aller voter et à faire entendre leur voix », conclut-il.