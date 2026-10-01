Carnet de campagne — Jour 36

Voici quelques dépêches en ce Jour 36 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.

— Angèle Bouffard, candidate du Parti Québécois dans Beauce-Sud a réafirmé les engagements de son parti pour les producteurs acéricoles et forestiers. Elle indique que son parti souhaite protéger les outils collectifs pour la mise en marché de leurs produits, mais aussi soutenir le développement de l’industrie en augmentant de 50 000 hectares l’activité acéricole en forêt publique.



— Plusieurs rencontres pour Alvaro Peressutti du Parti libéral du Québec dans les derniers jours. Il est allé à la rencontre de l'organisme Le Rappel pour parler de santé mentale, de la Maison d'enseignements Let's Go, du Club de Golf de Saint-Georges mais aussi de l'entreprise CDID / Prextra ERP, et comme plusieurs autres candidats, des membres de l'UPA Beauce-Sartigan.

— La candidate de Québec Solidaire en Beauce-Sud, Amélie Carrier, a choisi de faire le bilan de sa campagne et des différentes rencontres sur ses réseaux. Elle a partagé : « À quelques jours de la fin de cette première campagne, je réalise à quel point le terrain m’a permis de mieux comprendre Beauce-Sud. Depuis le début, j’ai fait mon possible pour aller à la rencontre du plus grand nombre de personnes possible, notamment en choisissant des lieux et des organismes qui me permettaient de rejoindre des gens provenant de différentes municipalités. Ma campagne s’est aussi beaucoup vécue ici, sur cette page. Je n’ai pas beaucoup utilisé la vidéo : j’ai plutôt choisi de vous partager régulièrement, environ six jours par semaine, des textes de suivi et des photos de mes rencontres, de mes réflexions et de ce que je découvrais sur le terrain. »

— Dans Beauce-Nord maintenant, Philippe Simard, de l'Équipe Christine Fréchette - CAQ, est aussi revenu sur ses nombreuses rencontres des derniers jours. Il est allé à la Maison La Fontaine, au Berceau, dans les locaux de Revtech Systèmes, chez AquaBeauce, ou encore chez Métal Bernard. Il s'est aussi rendu à Saint-Jules pour rencontre les membres du conseil municipal puis a eu une rencontre avec Dessercom pour discuter des négociations actuelles et des enjeux pour le secteur préhospitalier.

— Si on regarde les derniers sondages pour nos deux circonscriptions, l'écart semble se confirmer en Beauce-Sud, entre Jonathan Poulin, pour le Parti conservateur du Québec et Samuel Poulin de l'Équipe Christine Fréchette - CAQ. En effet, ce dernier est désormais à 20 % derrière son adversaire conservateur, crédité maintenant de 50 %. Le Parti Québécois arriverait en troisième position avec 16% suivi des Libéraux 7% puis Québec Solidaire, 5%. Pour Beauce-Nord, l'Équipe Christine Fréchette - CAQ, porté par Philippe Simard est en troisième position avec 15 %, derrière le Parti Québécois, 20% et enfin les Conservateurs, avec 52 %.