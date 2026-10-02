Carnet de campagne — Jour 37

Voici quelques dépêches en ce Jour 37 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.

— Accompagné de l’Association PLQ Beauce-Sud, le candidat du Parti libéral du Québec dans Beauce-Sud, Alvaro Peressutti, a fait une tournée économique à travers le comté durant la journée de jeudi. Il a visité les installations de la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud (RICBS) à Saint-Côme-Linière, ainsi que celle de l’entreprise RMC, une société de NanoXplore à Sainte-Clotilde. Le candidat a également rencontré le directeur général et le président de l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce. Dans le communautaire cette fois-ci, il est allé à la rencontre d’Isabelle Fecteau, directrice du Havre l’Éclaircie, ce vendredi matin.

— Le candidat du Parti conservateur du Québec dans Beauce-Sud, Jonathan Poulin, a raconté sur les réseaux sociaux qu'il a accompagné le chauffeur Kévin Laurendeau dans sa journée de livraison Beauce-Québec « pour vivre les enjeux avec les routes et le trafic dans la région de Québec que les livreurs et les camionneurs vivent au quotidien.»

— De son côté, Samuel Poulin, candidat pour l'équipe Christine Fréchette - Coalition Avenir Québec, a fait mention d'une rencontre de travail avec le député fédéral de Beauce Jason Groleau. « Que ce soit dans la guerre tarifaire que traversent nos entreprises, dans les dossiers citoyens ou tout simplement dans les nombreuses activités qu’on partage, c’est toujours un plaisir de travailler ensemble. » Il a également souligné la Journée internationale des aînés qui se tenait ce jeudi 1er octobre.

— Angèle Bouffard, candidate du Parti Québécois dans Beauce-Sud, était en entrevue à la radio de Cool FM 103.5 ce vendredi matin pour réitérer ses engagements et ceux de son parti. Dans une publication sur les réseaux sociaux, elle a rappelé ses rencontres de la semaine, dont la municipalité de Saint-Benjamin, les étudiants lors du débat au Cégep Beauce-Appalaches, l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce, des représentants des milieux culturels et personnes intéressées par la culture dans la MRC Beauce-Sartigan, les représentants de L’UPA Beauce-Sartigan et les citoyens de Sainte-Clotilde.

— Dans Beauce-Nord maintenant, Philippe Simard, de l'Équipe Christine Fréchette - CAQ, a souligné lui aussi la Journée internationale des aînés ce jeudi 1er octobre. Il s'est aussi dit fébrile en vue de l'élection du 5 octobre, mais aussi fatigué après sa première campagne électorale. « J'ai fais de mon mieux, j'ai été partout (...) et je suis très fier de la campagne que j'ai mené ici dans Beauce-Nord », a-t-il indiqué.

— Éric Gagnon Poulin, candidat pour le Parti Québécois dans Beauce-Nord, a rendu visite au directeur du Musée Marius-Barbeau à Saint-Joseph-de-Beauce ce jeudi.

— Enfin, la candidate du Parti conservateur du Québec dans Beauce-Nord, Patricia Drouin, a fait plusieurs visites au cours des dernières 24 heures, notamment aux Escaliers de la Chaudière à Saint-Isidore, un arrêt gourmand au Casse-Croûte chez Dany à Sainte-Hénédine et une visite chez Armoires DLM à Saint-Joseph-de-Beauce.