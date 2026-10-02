Alvaro Peressutti dresse le bilan de sa première campagne dans Beauce-Sud

À trois jours du scrutin, le candidat du Parti libéral du Québec (PLQ) dans Beauce-Sud, Alvaro Peressutti, dresse le bilan d'une première campagne qu'il qualifie de « chose la plus humaine » qu'il ait faite.

Il réitère que, selon lui, le PLQ est le seul parti à dire clairement oui à l'économie, au logement et à la santé, et clairement non à un référendum.

« Une campagne, ce sont des rencontres : commerçants, entrepreneurs, agriculteurs, acériculteurs, forestiers, organismes communautaires, RPA, élus municipaux et des centaines de familles à leur porte. C'est un privilège. La démocratie ne se défend pas toute seule », a affirmé Alvaro Peressutti.

Le candidat souligne les sacrifices consentis par sa famille et l'engagement de bénévoles qui, avec peu ou pas de moyens, ont accepté de rebâtir la présence libérale dans la circonscription. « Personne ne pourra nous accuser d'opportunisme. » Il rappelle aussi avoir dû défendre, en débat, l'héritage des députés qui ont porté les valeurs libérales et fédéralistes et qui ont bâti Beauce-Sud: Hermann Mathieu, Robert Dutil, Paul-Eugène Quirion, Diane Leblanc, Claude Morin et Paul Busque.

Le candidat souligne les objectifs importants de son parti, soit: 100 000 logements par année au Québec, une plateforme publique de télésanté, le prolongement de l'autoroute 73 et le recrutement de ressources prioritaires pour combler les besoins de main-d'oeuvre dans Beauce-Sud. Fort de vingt ans à vendre le savoir-faire québécois à l'international, Alvaro Peressutti fait de la diversification des marchés des PME une priorité. « Ce n'est pas un slogan, c'est mon métier », a-t-il souligné.

Il réitère cependant qu'il n'est pas pour un référendum sur la souveraineté du Québec. « Un référendum, c'est inutile et coûteux. Ça divise les familles et ça fait fuir l'investissement, dans un contexte économique déjà difficile. Face à un référendum promis, les autres sont des nuances de oui. Le Parti libéral est le seul rempart sans ambiguïté », soutient le candidat. Il rappelle que Beauce-Sud n'a jamais élu de député souverainiste et a voté NON aux deux référendums. « Un parti qui courtise les souverainistes ""pragmatiques"" n'est pas un rempart. C'est une porte entrouverte. »

Le candidat dit aussi qu'au cours de la campagne, « la CAQ a instrumentalisé les personnes aînées et a manipulé les faits entourant le prolongement de l'autoroute 73 à plusieurs reprises. »

Pour Alvaro Peressutti, « le Parti conservateur multiplie les engagements fantaisistes, sans jamais avoir à en détenir les leviers ni à en porter les conséquences. » Le candidat dénonce aussi le ton de Jonathan Poulin. « Traiter nos entrepreneurs d'incompétents, nos soignants de ""docteurs pic-pic"" ou de ""moutons"", mépriser les fonctionnaires et insulter ses adversaires : c'est tout simplement inacceptable. Les Beaucerons que j'ai rencontrés respectent ceux qui les soignent, qui les servent et qui entreprennent. Ils méritent un représentant qui parle pour tous, avec respect, rigueur et esprit rassembleur. ».

« À tous ceux qui veulent du changement, un vrai rempart contre un référendum qui va nous diviser, et qui veulent qu'on priorise l'économie, le logement et la santé, le choix est clair : c'est le Parti libéral du Québec, c'est Charles Milliard, et c'est moi, Alvaro Peressutti », a conclu le candidat.